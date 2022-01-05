Минсельхоз Белоруссии согласовал с Россией взаимные поставки продовольствия в 2022 году

Минск, 5 января. Белоруссия согласовала с Россией балансы взаимных поставок продовольствия в рамках Союзного государства в наступившем году, следует из сообщения белорусского Минсельхоза.

Конкретных величин республиканское ведомство не называет. При этом прогнозные балансы содержат динамику показателей, которые характеризуют торговлю между двумя странами по всем указанным в перечне видам продукции.

«Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и министерством сельского хозяйства Российской Федерации согласованы и подписаны прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясной и молочной продукции на 2022 год», — говорится в сообщении.

Немецкий политолог Александр Сосновский ранее заявил, что Союзное государство настораживает страны Запада не только из-за Белоруссии, но и из-за некоторых других стран, которые со временем могут войти в объединение. Эксперт не исключил, что при смене руководства на Украине страна также сможет вступить в союз.