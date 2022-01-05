Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 19:32
19:31
Политика
Инстинкт самосохранения: политический психолог о том, что повлияет на ход протестов в Казахстане
19:31
Шоу-бизнес
Даня Милохин теряет популярность после танца с TikTok-блогером за спиной у Медведевой
19:30
Общество
Диетолог Наталья Круглова рекомендует в период зимних каникул меньше есть и больше танцевать
19:30
Политика
Гаспарян назвал главную ошибку США в организации беспорядков в Казахстане
19:30
Общество
Авиарейс из Петербурга в Нур-Султан задержан на два часа
19:30
Армия
Морская авиация Балтфлота отработала перехват «противника» на учениях под Калининградом
19:30
Политика
Лукашенко провел консультации с Путиным и Токаевым по телефону
19:28
Общество
Аэропорт Алма-Аты больше не принимает прилетающие самолеты
19:28
Политика
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны
19:24
Общество
МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины

Политика
Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины
Prt Scr youtube.com  /  Yüksəliş TV

Москва, 5 января. Представитель казахстанской оппозиции Мухтар Аблязов управляет акциями протеста в стране из украинского штаба, уверен военный корреспондент Евгений Поддубный.

Недавно в Казахстане начались митинги, люди стали выходить на улицы после повышения цен на топливо для автомобилей. Акции протеста проходят сразу в нескольких городах республики. По сообщению военного корреспондента Евгения Поддубного, митинги координируются из украинского штаба.

«Казахский оппозиционер Мухтар Аблязов руководит протестами в Казахстане через штаб на Украине», — подчеркнул журналист в Telegram и приложил скрин поста активиста из Facebook с украинскими номерами телефона.

Ранее политолог Алексей Мухин не исключил участия Запада в организации акций протестов в Казахстане. Соединенным Штатам выгоден срыв сближения Нур-Султана с Пекином, убежден эксперт.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины
Казахстан украина Поддубный
Комментировать