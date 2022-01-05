Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины

Москва, 5 января. Представитель казахстанской оппозиции Мухтар Аблязов управляет акциями протеста в стране из украинского штаба, уверен военный корреспондент Евгений Поддубный.

Недавно в Казахстане начались митинги, люди стали выходить на улицы после повышения цен на топливо для автомобилей. Акции протеста проходят сразу в нескольких городах республики. По сообщению военного корреспондента Евгения Поддубного, митинги координируются из украинского штаба.

«Казахский оппозиционер Мухтар Аблязов руководит протестами в Казахстане через штаб на Украине», — подчеркнул журналист в Telegram и приложил скрин поста активиста из Facebook с украинскими номерами телефона.

Ранее политолог Алексей Мухин не исключил участия Запада в организации акций протестов в Казахстане. Соединенным Штатам выгоден срыв сближения Нур-Султана с Пекином, убежден эксперт.