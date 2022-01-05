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Алсу с дочками нарядились в хлопковые костюмы в цветах триколора

Шоу-бизнес
Алсу с дочками нарядились в хлопковые костюмы в цветах триколора
vk.com  /  АЛСУ / ALSOU

Москва, 5 января. Популярная российская певица Алсу на своей странице в Instagram выложила снимок с любимыми дочерями Сафиной и Микеллой. Для фотографии все трое членов семьи надели хлопковые костюмы в расцветке российского флага.

Не так давно стилист сайта Teleprogramma.pro Марина Морикова назвала трикотажный костюм спортивного стиля базовой вещью в гардеробе любой модницы. Она категорически порекомендовала такие костюмы к носке в 2022 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ALSOU (@alsou_a)

Алсу с дочками, очевидно, решили выслушать совет фэшн-специалиста и нарядились в костюмы триколора. 

«Распаковали наши новогодние подарочки от любимого. Очень патриотично получилось», — подписала публикацию Алсу.

Подписчики Алсу не смогли устоять и тут же завалили звезду и ее наследниц комментариями.

«Как быстро выросли дочки, какая красивая и молодая мама!»;

«Девчонки какие большие!»;

«Три красавицы»;

«Все такие разные, но такие красотки все!»;

«Как старшая сестричка, такая молодая Алсу», — восхитились поклонники певицы и ее семьи.

Ранее Алсу Абрамова (в девичестве Сафина) уже выкладывала подобную фотографию. Тогда она выложила снимок с дочерями в Дубае. На том снимке певица в сверкающем комбинезоне небесного оттенка крепко обняла дочерей в схожих нарядах с облегающими юбками.

Тогда подписчики тоже не смогли удержаться от восхищения и написали сразу несколько ярких комментариев.

«Девочки, красавицы!»;

«Безумно приятно видеть Алсу на пляже»;

«Этим подругам не бывает скучно»;

«Какая идеальная фигура у Алсу»;

«Ничего подобного не видела»;

«Девочки отрываются»;

«Мне нравится, когда даже леди Алсу расслабляется», — было написано под фотографией певицы.

Ранее сообщалось, как Алсу смутила дочь во время ее выступления в шоу «Дуэты».

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Все новости / Шоу-бизнес / Алсу с дочками нарядились в хлопковые костюмы в цветах триколора
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