Алсу с дочками нарядились в хлопковые костюмы в цветах триколора

Москва, 5 января. Популярная российская певица Алсу на своей странице в Instagram выложила снимок с любимыми дочерями Сафиной и Микеллой. Для фотографии все трое членов семьи надели хлопковые костюмы в расцветке российского флага.
Не так давно стилист сайта Teleprogramma.pro Марина Морикова назвала трикотажный костюм спортивного стиля базовой вещью в гардеробе любой модницы. Она категорически порекомендовала такие костюмы к носке в 2022 году.
Алсу с дочками, очевидно, решили выслушать совет фэшн-специалиста и нарядились в костюмы триколора.
«Распаковали наши новогодние подарочки от любимого. Очень патриотично получилось», — подписала публикацию Алсу.
Подписчики Алсу не смогли устоять и тут же завалили звезду и ее наследниц комментариями.
«Как быстро выросли дочки, какая красивая и молодая мама!»;
«Девчонки какие большие!»;
«Три красавицы»;
«Все такие разные, но такие красотки все!»;
«Как старшая сестричка, такая молодая Алсу», — восхитились поклонники певицы и ее семьи.
Ранее Алсу Абрамова (в девичестве Сафина) уже выкладывала подобную фотографию. Тогда она выложила снимок с дочерями в Дубае. На том снимке певица в сверкающем комбинезоне небесного оттенка крепко обняла дочерей в схожих нарядах с облегающими юбками.
Тогда подписчики тоже не смогли удержаться от восхищения и написали сразу несколько ярких комментариев.
«Девочки, красавицы!»;
«Безумно приятно видеть Алсу на пляже»;
«Этим подругам не бывает скучно»;
«Какая идеальная фигура у Алсу»;
«Ничего подобного не видела»;
«Девочки отрываются»;
«Мне нравится, когда даже леди Алсу расслабляется», — было написано под фотографией певицы.
Ранее сообщалось, как Алсу смутила дочь во время ее выступления в шоу «Дуэты».