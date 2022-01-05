Алсу с дочками нарядились в хлопковые костюмы в цветах триколора

Москва, 5 января. Популярная российская певица Алсу на своей странице в Instagram выложила снимок с любимыми дочерями Сафиной и Микеллой. Для фотографии все трое членов семьи надели хлопковые костюмы в расцветке российского флага.

Не так давно стилист сайта Teleprogramma.pro Марина Морикова назвала трикотажный костюм спортивного стиля базовой вещью в гардеробе любой модницы. Она категорически порекомендовала такие костюмы к носке в 2022 году.

Алсу с дочками, очевидно, решили выслушать совет фэшн-специалиста и нарядились в костюмы триколора.

«Распаковали наши новогодние подарочки от любимого. Очень патриотично получилось», — подписала публикацию Алсу.

Подписчики Алсу не смогли устоять и тут же завалили звезду и ее наследниц комментариями.

«Как быстро выросли дочки, какая красивая и молодая мама!»; «Девчонки какие большие!»; «Три красавицы»; «Все такие разные, но такие красотки все!»; «Как старшая сестричка, такая молодая Алсу», — восхитились поклонники певицы и ее семьи.

Ранее Алсу Абрамова (в девичестве Сафина) уже выкладывала подобную фотографию. Тогда она выложила снимок с дочерями в Дубае. На том снимке певица в сверкающем комбинезоне небесного оттенка крепко обняла дочерей в схожих нарядах с облегающими юбками.

Тогда подписчики тоже не смогли удержаться от восхищения и написали сразу несколько ярких комментариев.

«Девочки, красавицы!»; «Безумно приятно видеть Алсу на пляже»; «Этим подругам не бывает скучно»; «Какая идеальная фигура у Алсу»; «Ничего подобного не видела»; «Девочки отрываются»; «Мне нравится, когда даже леди Алсу расслабляется», — было написано под фотографией певицы.

Ранее сообщалось, как Алсу смутила дочь во время ее выступления в шоу «Дуэты».