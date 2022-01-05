Генконсульство США в Казахстане прекратило прием посетителей

Алма-Ата, 5 января. Генеральное консульство США в Алма-Ате не будет принимать посетителей в четверг, 6 января, сообщается на сайте дипломатической миссии.

Соответствующее решение было принято в связи с неутихающими беспорядками. Сотрудники дипмиссии призвали своих сограждан по возможности избегать выхода на улицу и появления на балконах.

«Генеральное консульство в Алма-Ате будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января, а персонал переведен на дистанционную работу», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с митингами предпринял кадровые перестановки в правительстве. В частности, весь кабинет министров был отправлен в отставку.