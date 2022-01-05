Казахстанский «Барыс» при пустых трибунах победил магнитогорский «Металлург»

Нур-Султан, 5 января. Хоккеисты «Барыса» добились победы над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Металлург», состоявшийся в Нур-Султане 5 января, завершился победой гостей со счетом 3:2. Из-за введенного в столице Казахстана чрезвычайного положения игра прошла без зрителей.

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Джо Морроу, Томаш Юрчо и Роман Старченко. У «Металлурга» отличились Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик. В следующем матче КХЛ «Барыс» вновь встретится с магнитогорской командой. Встреча состоится 9 января. «Металлург» до этого примет на своем льду ярославский «Локомотив». Матч пройдет 7 января.

Ранее московский «Спартак» одержал победу в серии буллитов над новосибирской «Сибирью». Красно-белые выиграли пятый подряд матч регулярного чемпионата КХЛ.