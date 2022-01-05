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Артиллеристы Тихоокеанского флота обстреляли лавиноопасные склоны на Камчатке

Армия
Артиллеристы Тихоокеанского флота обстреляли лавиноопасные склоны на Камчатке
wikipedia.org  /  Gistereziz

Петропавловск-Камчатский, 5 января. Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края провели обстрел лавиноопасных участков в районе подножья Вилючиского вулкана.

В маневрах были задействованы 120-миллиметровые минометы. Артиллеристы заранее оповестили местных жителей и перекрыли дороги в районе обвалов. Сами огневые позиции расчетов располагались на безопасном удалении.

Всего к обстрелу подножья было привлечено более 10 военнослужащих артиллерийского подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Мероприятие проводилось по просьбе властей Камчатского края для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом лавин.

Ранее сообщалось, что экипажи десантных кораблей ТОФ «Адмирал Невельской» и «Ослябя» отработали задачи по противовоздушной обороне в акватории Охотского моря. Корабельные расчеты уничтожили условного врага с помощью зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2».

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россия камчатка тихоокеанский флот
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