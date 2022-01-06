Бока болят, а я кайфую: артист Джигурда готовится к новым схваткам

Организаторы боев в октагоне заявляют, что многие знаменитости боятся выйти на ринг против актера театра и кино, кинорежиссера Никиты Джигурды. Об этом рассказал сам артист в беседе с ФАН.

Собеседник отметил, что готовится снова встретиться на ринге с нокаутировавшим его на ринге в конце декабря бодибилдером Александром Шпаком.

«В марте — матч-реванш с Сашей Шпаком. Я похожу в зал — Костя Цзю меня позвал. Очень сложно поправляться. Вроде, сейчас праздники. Все поправляются. Сколько бы я ни ел, ни пил, все равно 85 килограмм», — сообщил артист.

Никита Джигурда также заявил, что всерьез настроен на победу в предстоящей схватке. Будь у него возможность, он провел бы встречу на ринге и с кем-нибудь еще.

«У меня должен быть бой или в конце января, или в феврале. Пока не находятся претенденты. Я попал в такую ситуацию, когда, проведя три схватки, слышу от организаторов боев: «С вами боятся драться. Никто не хочет: кто из уважения, кто из страха». На матч-реванш Саша Шпак уже согласился. Я буду готовиться. Я возьму верх, дабы показать, что дело не в физическом возрасте, а в духе и единстве с природой», — пояснил собеседник ФАН.

instagram.com / @sashashpakofficial

В завершение добавил, что его философия и выбранный путь позволяют актеру жить полной жизнью.

«Моя концепция о том, что жизнь — театр, а мы — актеры в нем, работает! Сейчас многие артисты снимаются в кино, играют в спектаклях. У меня же другой ритм жизни. Хоть после боя [со Шпаком] две недели болят бока от ушибов. Это дает жизни кайф! Чувствуешь — живой!» — подытожил кинорежиссер.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал, как проводит новогодние праздники. По словам артиста, в Уфе он возглавил парад Дедов Морозов и Снегурочек.