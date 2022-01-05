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«Азербайджанские авиалинии» отменяют рейсы в Алма-Ату из-за протестов в Казахстане

Общество
«Азербайджанские авиалинии» отменяют рейсы в Алма-Ату из-за протестов в Казахстане
pixabay.com

Баку, 5 января. Авиакомпания AZAL приняла решение об отмене рейсов в Алма-Ату. Об этом сообщили представители оператора. Отмечается, что отмена рейсов связана с протестами, происходящими в Казахстане.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты по маршруту Баку — Алматы и обратно, будут возвращены деньги в полном объеме. Кроме того, они смогут бесплатно перебронировать вылет, сообщает радио Sputnik со ссылкой на представителей «Азербайджанских авиалиний».

Авиакомпания «Белавиа» также отменила рейс из Минска в Алма-Ату. Съемочная группа Федерального агентства новостей ведет прямую трансляцию из аэропорта белорусской столицы.

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Казахстан протесты авиасообщение транспорт ограничения
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