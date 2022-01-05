«Азербайджанские авиалинии» отменяют рейсы в Алма-Ату из-за протестов в Казахстане

Баку, 5 января. Авиакомпания AZAL приняла решение об отмене рейсов в Алма-Ату. Об этом сообщили представители оператора. Отмечается, что отмена рейсов связана с протестами, происходящими в Казахстане.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты по маршруту Баку — Алматы и обратно, будут возвращены деньги в полном объеме. Кроме того, они смогут бесплатно перебронировать вылет, сообщает радио Sputnik со ссылкой на представителей «Азербайджанских авиалиний».

Авиакомпания «Белавиа» также отменила рейс из Минска в Алма-Ату. Съемочная группа Федерального агентства новостей ведет прямую трансляцию из аэропорта белорусской столицы.