Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 19:32
19:31
Политика
Инстинкт самосохранения: политический психолог о том, что повлияет на ход протестов в Казахстане
19:31
Шоу-бизнес
Даня Милохин теряет популярность после танца с TikTok-блогером за спиной у Медведевой
19:30
Общество
Диетолог Наталья Круглова рекомендует в период зимних каникул меньше есть и больше танцевать
19:30
Политика
Гаспарян назвал главную ошибку США в организации беспорядков в Казахстане
19:30
Общество
Авиарейс из Петербурга в Нур-Султан задержан на два часа
19:30
Армия
Морская авиация Балтфлота отработала перехват «противника» на учениях под Калининградом
19:30
Политика
Лукашенко провел консультации с Путиным и Токаевым по телефону
19:28
Общество
Аэропорт Алма-Аты больше не принимает прилетающие самолеты
19:28
Политика
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны
19:24
Общество
МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экологи Северного флота РФ очистят от металлического мусора остров Кильдин в Арктике

Армия
Экологи Северного флота РФ очистят от металлического мусора остров Кильдин в Арктике
vk.com  /  ФГУП АТОМФЛОТ

Североморск, 5 января. Экологический взвод Кольской флотилии летом текущего года приступит к очистке острова Кильдин в Баренцевом море от металлического мусора.

В сообщении пресс-службы Северного флота РФ говорится, что военные экологи продолжат очистку Арктики от металлолома. Отмечается, что в предыдущие два года в регионе были собраны и подготовлены к вывозу около 700 тонн мусора в восточной и западной частях острова.

«В 2022 году эту задачу будут выполнять военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил на острове Кильдин. Работа экологического взвода начнется с наступлением лета», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ и Русское географическое общество (РГО) продолжат совместную работу по изучению Арктики. В этом году будут организованы несколько новых экспедиций.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Экологи Северного флота РФ очистят от металлического мусора остров Кильдин в Арктике
арктика вмф рф северный флот металлолом
Комментировать