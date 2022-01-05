Экологи Северного флота РФ очистят от металлического мусора остров Кильдин в Арктике

Североморск, 5 января. Экологический взвод Кольской флотилии летом текущего года приступит к очистке острова Кильдин в Баренцевом море от металлического мусора.

В сообщении пресс-службы Северного флота РФ говорится, что военные экологи продолжат очистку Арктики от металлолома. Отмечается, что в предыдущие два года в регионе были собраны и подготовлены к вывозу около 700 тонн мусора в восточной и западной частях острова.

«В 2022 году эту задачу будут выполнять военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил на острове Кильдин. Работа экологического взвода начнется с наступлением лета», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ и Русское географическое общество (РГО) продолжат совместную работу по изучению Арктики. В этом году будут организованы несколько новых экспедиций.