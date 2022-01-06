Сочельник, ночь перед Рождеством и Святки: традиции, приметы и гадания на любовь, что нельзя делать

Наступает праздник Рождество Христово, который в России отмечается 7 января. Рождественский сочельник и ночь перед Рождеством на Руси считались началом периода зимних гаданий. И, хотя церковь не одобряет эту традицию, она жива до сих пор. Канун праздника — Рождественский сочельник — это 6 января, время до первой звезды, которая появится на небе (в память о звезде, приведшей волхвов к младенцу Иисусу); ночь перед Рождеством, соответственно, с 6 на 7 января.

Гадать начинали в Сочельник, продолжали в ночь перед Рождеством 6 января, и гадательный период длился все Святки, до вечера 18 января, — Крещенского сочельника, кануна праздника Крещение Господне.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сочельник, рождественские и святочные гадания

Сочельник (от слова «сочиво» — сваренные в меду зерна злаков) — это канун Рождества, окончание строгого Рождественского поста. Вечером 6 января после появления на небе первой звезды (как правило, за звезду принимали планету Венеру) праздничную трапезу начинали сочивом, а затем приступали к рождественскому ужину, обильному и вкусному.

Сочельник плавно перетекал в ночь перед Рождеством, которая предваряла не только сам праздник, но и святые дни — Святки, время наивысшей радости в связи с рождением Спасителя. В то же время еще продолжалось самое темное время года, которое в народной традиции считалось временем разгула нечистой силы. В языческие времена люди верили, что нечисть можно победить весельем и разными обрядами, показывающими отсутствие страха перед потусторонним миром.

С приходом христианства произошел симбиоз традиций и представлений: временем разгула нечисти стала считаться и ночь перед Рождеством, когда Христос еще как бы «не народился», и Святки, когда он якобы еще «не крещен». Дескать в это время нечисти полное раздолье, и нужно ей потрафить разными подношениями, а заодно погадать, поспрашивать насчет будущего.

Федеральное агентство новостей /

Поскольку все это сильно отдавало язычеством, церковь никогда не одобряла ни святочных безумств, распространенных в некоторых местностях, ни гаданий. Тем не менее девушки традиционно в этот период гадали — на любовь, на замужество, на достаток, на рождение детей. Вариантов гаданий было множество, в зависимости от областей. Были и «командные игры», когда девушки собирались в самой большой избе, тянули жребий, загадывали на предметы, на угощение и так далее. Были и индивидуальные гадания: красавица «пытала судьбу» в одиночестве, вечером или ночью. Заглядывала в зеркало, чтобы в свете свечи увидеть свою судьбу, или ждала, что будущее ей привидится в «формате» вещего сна.

Можно было также потихоньку, втайне от родных, ночью одной выйти на улицу, а там уж по ситуации. Либо по традиции кинуть от ворот башмак — куда нос укажет, оттуда и сваты пожалуют. Либо просто прислушаться: доносящиеся звуки должны подсказать, чего ждать в наступившем году.

Были и рождественские приметы: монетка или колечко под подушкой — к богатству; завязанный узелком платочек в кармане или под периной — к скорому сватовству; умыться утром на Рождество ледяной колодезной водой — к счастливому замужеству и рождению здоровых детей.

wikipedia.org / Константин Маковский

Что можно и нельзя делать в святочные дни

На Руси считалось, что Сочельник, Рождество и Святки — время радости, когда нельзя кукситься, избегать друзей и подруг, сидеть в одиночестве. Запрещалось поститься, это считалось гордыней; нельзя было без необходимости работать. Женщинам запрещалось рукодельничать, чтобы не расстроить Богородицу и не напугать младенца Христа. Особенно строго рукоделие запрещалось беременным, иначе, согласно примете, нитки якобы могут опутать ребенка в утробе, и он задохнется. В праздники под запретом были все режущие и колющие предметы и любой металлический инвентарь. Не поощрялись и бурные отмечания Святок, особенно если при этом наносился ущерб соседям. Таких беспардонных гуляк односельчане могли строго наказать.