Киев, 5 января. Министерство обороны Украины приняло решение сократить расходы на ремонт и модернизацию фрегата «Гетман Сагайдачный», который является флагманом украинских ВМС.

В начале прошлого года на техническое обслуживание корабля было выделено 436 миллионов гривен (1,2 миллиарда рублей). Позднее финансирование было сильно урезано. Так, в конце 2021 года выделенный на модернизацию фрегата бюджет составлял всего 208 миллионов гривен (568 миллионов рублей).

На сегодняшний день неизвестно, какое именно оборудование на борту «Гетмана Сагайдачного» будет обновлено. Прежде появлялась информация о планах модернизировать радиолокационную станцию МР-750 «Фрегат-МА», а также о необходимости ремонта силовых установок.

Ранее на Украине признали, что военный флот страны пребывает в крайне плачевном состоянии, несмотря на обещания Киева исправить ситуацию. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах восстановить ВМС к 2035 году, однако упадок украинской военной промышленности свидетельствует о том, что эти обещания останутся невыполненными.