ФАН ведет прямую трансляцию из аэропорта в Минске, отменившего вылеты в Казахстан

Минск, 5 января. Съемочная группа ФАН находится в аэропорту Минска, где отменили рейс из белорусской столицы в Алма-Ату. Люди, которые застряли в воздушной гавани, не могут попасть в Казахстан из-за усилившихся там беспорядков. На данный момент в аэропорту имеются проблемы со связью, трансляция может обрываться.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Белавиа» отменила вечерний рейс, несмотря на начавшуюся регистрацию. Соответствующее решение было принято на фоне протестов, которые вспыхнули в Казахстане.

Минтранс Белоруссии тем временем объявил, что белорусские авиакомпании будут совершать перелеты в Казахстан только с особого разрешения.

Беспорядки в республике начались после двукратного повышения цен на топливо. В результате местные жители вышли на улицы крупных городов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении режима ЧП в Нур-Султане, а также в Алма-Ате и Мангистауской области.