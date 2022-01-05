Более тысячи военнослужащих ЦВО прошли горную подготовку в 2021 году

Душанбе, 5 января. Горную подготовку в 2021 году прошли более тысячи военнослужащих подразделений спецназа горной мотострелковой бригады 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Во время одного из учебных маневров спецназовцы даже совершили восхождение на хребет Западного Саяна, высота которого более 2 тыс. метров. Там военные выполнили задачи по поиску и обнаружению наблюдательных пунктов условного противника.

«На базе Центра горно-спортивной подготовки, дислоцированном в Красноярском крае в соединении ЦВО, по итогам 2021 года подготовлено более тысячи военнослужащих специального назначения горной мотострелковой бригады и горного батальона 201 военной базы», — отметили в пресс-службе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является самым крупным объектом ВС РФ за пределами страны. Лагерь расположен в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

Ранее начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко сообщил, что в настоящее время Минобороны России активно проводит перевооружение военной базы на современные образцы специальной техники.