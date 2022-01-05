Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 19:31
19:30
Армия
Морская авиация Балтфлота отработала перехват «противника» на учениях под Калининградом
19:30
Политика
Лукашенко провел консультации с Путиным и Токаевым по телефону
19:28
Общество
Аэропорт Алма-Аты больше не принимает прилетающие самолеты
19:28
Политика
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны
19:24
Общество
МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега
19:23
Общество
Хирург Нурписов заявил о недоказанности связи между аппендицитом и употреблением семечек
19:21
Шоу-бизнес
Комик Каграманов допустил, что ссора Бузовой с Губерниевым могла быть постановочной
19:20
Экономика
Минсельхоз Белоруссии согласовал с Россией взаимные поставки продовольствия в 2022 году
19:19
Политика
Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины
19:18
Общество
Петербуржцы используют спуск в подземный переход около Гостиного двора в качестве ледяной горки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более тысячи военнослужащих ЦВО прошли горную подготовку в 2021 году

  /   Обновлено: 05 января 2022 18:55
Армия
Более тысячи военнослужащих ЦВО прошли горную подготовку в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Душанбе, 5 января. Горную подготовку в 2021 году прошли более тысячи военнослужащих подразделений спецназа горной мотострелковой бригады 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Во время одного из учебных маневров спецназовцы даже совершили восхождение на хребет Западного Саяна, высота которого более 2 тыс. метров. Там военные выполнили задачи по поиску и обнаружению наблюдательных пунктов условного противника.

«На базе Центра горно-спортивной подготовки, дислоцированном в Красноярском крае в соединении ЦВО, по итогам 2021 года подготовлено более тысячи военнослужащих специального назначения горной мотострелковой бригады и горного батальона 201 военной базы», — отметили в пресс-службе.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является самым крупным объектом ВС РФ за пределами страны. Лагерь расположен в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

Ранее начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко сообщил, что в настоящее время Минобороны России активно проводит перевооружение военной базы на современные образцы специальной техники.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Более тысячи военнослужащих ЦВО прошли горную подготовку в 2021 году
россия цво рхб
Комментировать