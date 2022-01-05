Рост цен на газ довел до кризиса крупнейший маслозавод Украины

Киев, 5 января. Крупнейший на Украине «Яготинский маслозавод», расположенный в Киевской области, находится на грани остановки. Причиной частичного прекращения производства стало десятикратное подорожание газа.

Руководство предприятия рассчитывает, что завод восстановит свое финансово-экономическое положение и возобновит поставки продукции.

«Кризисная ситуация в молокоперерабатывающей сфере достигла апогея. Только стоимость газа выше в десять раз по сравнению с прошлогодней. Начиная с 1 января 2022 года, общество "Яготинский маслозавод" вынужден выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства», — говорится в пресс-релизе, разосланном партнерам.

Бывший глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев ранее предупредил о возможном несанкционированном и нелегитимном отборе Украиной российского газа из идущей через страну ГТС. Такой вариант возможен в томслучае, если стране в разгар отопительного сезона не хватит топлива для покрытия собственных нужд.