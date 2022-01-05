МИД Белоруссии сообщил о высылке польского дипломата из-за помощи в побеге подозреваемому

Минск, 5 января. Белоруссия высылает сотрудника генконсульства Польши, который пытался устроить побег из республики поляка, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом, рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, белорусское внешнеполитическое ведомство заявило ему о невозможности дальнейшей работы в качестве дипломата. Соответствующий комментарий пресс-секретаря приводит Sputnik Беларусь.

«Причина вызова в том, что мы столкнулись с совершенно вопиющим случаем», — подчеркнул Глаз.

Он уточнил, что польские дипломаты способствовали побегу подозреваемого в смертельном ДТП «осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли».

Ранее замглавы МВД Польши Мачей Вончик рассказал, что польская сторона уже договорилась с подрядчиками о строительстве капитального заграждения на границе с Белоруссией. Он отметил, что соответствующие договоры были подписаны Пограничной стражей республики.