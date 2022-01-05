Евросоюз призвал все стороны в Казахстане не допустить эскалации

Брюссель, 5 января. Все стороны в Казахстане должны не допустить эскалации. С таким призывом выступил Евросоюз.

ЕС отреагировал на происходящее в Казахстане. Республику охватили протесты в начале года. Демонстранты возмущены в связи с повышением цен на сжиженный газ.

Евросоюз призвал уважать право на мирный протест. Однако объединение также подчеркнуло, что демонстранты не должны прибегать к насилию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию в Казахстане. Представитель Кремля заявил, что власти не запрашивали помощь у Москвы. Песков также призвал не допустить вмешательства извне.