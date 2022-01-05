Глава евродипломатии Боррель призвал подключить ЕС к переговорам России и США

Брюссель, 5 января. Евросоюз должен участвовать в переговорах России и США по безопасности, потому что в их повестке есть европейские вопросы и тема Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

В ходе посещения одного из прифронтовых населенных пунктов в Донбассе он заявил, что если Россия выразила желание общаться, то диалог должен быть организован. При этом Боррель отметил, что представителей ЕС также необходимо подключить к переговорам.

«Я не думаю, что это была бы хорошая идея, если Россия предлагает вести разговор, — отказаться от этого разговора, отбросить его. Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров», — сказал глава евродипломатии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не может занять нейтралитет в рамках переговоров США и НАТО с Россией по гарантиям безопасности. В ЕС назвали неприемлемой роль наблюдателя.