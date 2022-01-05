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Аналитики Goldman Sachs предрекли биткоину рост до 100 тысяч долларов

Экономика
Аналитики Goldman Sachs предрекли биткоину рост до 100 тысяч долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 5 января. Биткоин в течение следующих пяти лет может подорожать до 100 тысяч долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs. 

Курс биткоина продолжит рост, несмотря на опасения институциональных инвесторов по поводу воздействия криптовалюты на окружающую среду, уверены в организации. В настоящий момент первая криптовалюта мира имеет долю в размере 20% на рынке средств сбережений, который состоит из биткоина и золота. В ближайшие годы этот показатель может увеличиться до 50%.

Стратег Bloomberg по сырьевым торгах Майк МакГлоун уже предсказывал повышение курса биткоина до 100 тысяч долларов, считая, что цена поднимется к концу 2021 года. По состоянию на 5 января монета торгуется на уровне 46,5 тысячи долларов.

Глава Ava Labs Джон Ву ранее заявил, что капитализация криптовалютного рынка достигнет уровня в 5 трлн рублей. Потенциал цифровых активов поможет удвоить рыночную оценку криптовалют на ближайший год.

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