Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме за образ гоблинов в книгах про Гарри Поттера

Лос-Анджелес, 5 января. Комик Джон Стюарт заподозрил автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в карикатуре на евреев в образе гоблинов. Артист раскритиковал писательницу в ироничном монологе.

Стюарт резко высказался о книгах про Гарри Поттера в подкасте на Apple TV+. Комик отметил, что образы гоблинов-банкиров в произведениях подозрительно напоминают антисемитский фольклор.

«Все такие: «О! Смотрите! Это же из Гарри Поттера!», а я такой: «Нет, это карикатурный образ еврея из антисемитской литературы», а Роулинг такая: «А мы можем заставить вот этих парней работать в банке?»» — заявил артист.

So @jonstewart recently broke Hollywood's complete silence on @jk_rowling unapologetically maintaining antisemitic folklore through Harry Potter. pic.twitter.com/ezWrxpzryB — raf (@rafaelshimunov) January 3, 2022

Стюарт напомнил, что в волшебном мире Гарри Поттера могут летать драконы, а люди пользуются домашними совами. Однако даже в этой реальности банком управляют «евреи».

Джоан Роулинг не нашлось места в рождественском спецвыпуске «Гарри Поттера» из-за ее высказываний. Издание Entertainment Weekly заверило, что писательница сама отказалась от приглашения.