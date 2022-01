Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме за образ гоблинов в книгах про Гарри Поттера

Лос-Анджелес, 5 января. Комик Джон Стюарт заподозрил автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в карикатуре на евреев в образе гоблинов. Артист раскритиковал писательницу в ироничном монологе.

Стюарт резко высказался о книгах про Гарри Поттера в подкасте на Apple TV+. Комик отметил, что образы гоблинов-банкиров в произведениях подозрительно напоминают антисемитский фольклор.

So @jonstewart recently broke Hollywood's complete silence on @jk_rowling unapologetically maintaining antisemitic folklore through Harry Potter. pic.twitter.com/ezWrxpzryB