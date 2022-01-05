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Нацбанк Грузии наложил запрет на купюры лари 1995–1999 годов выпуска

Экономика
Нацбанк Грузии наложил запрет на купюры лари 1995–1999 годов выпуска
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тбилиси, 5 января. Национальный банк Грузии запретил использовать купюры лари всех номиналов, выпущенных с 1995 по 1999 год.

Регулятор уточнил, что указанные банкноты можно обменять на новые образцы в кассовых центрах. Решение об изъятии из оборота старых купюр было принято в рамках процесса обновления наличности из-за их несоответствия современным требованиям.

«С января 2022 года в качестве платежных средств больше не будут использоваться банкноты лари на которых указан год выпуска в промежутке от 1995 до 1999 года. Законным средством платежа на всей территории страны объявляются все номинальные банкноты, выпускаемые с 2002 года по сей день», — указано в сообщении нацбанка

Лари был объявлен единственной денежной единицей Грузии в 1995 году. Предложение об обновлении купюр было внесено в 2013-м.

По словам первого министра экономики РФ Андрей Нечаев, бумажные купюры в ближайшем будущем не выйдут из оборота. Наличные продолжат использоваться, несмотря на широкое распространение электронных денег, а также появление новых технологий и способов инвестирования.

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Все новости / Экономика / Нацбанк Грузии наложил запрет на купюры лари 1995–1999 годов выпуска
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