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Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Алма-Ату на фоне протестов в Казахстане

Общество
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Алма-Ату на фоне протестов в Казахстане
pixabay.com

Минск, 5 января. Белорусская авиакомпания «Белавиа» начала отменять рейсы в Алма-Ату. Решение было принято в связи с протестами, происходящими в Казахстане. Отмечается, что ранее авиакомпания предложила пассажирам изменить дату вылета.

Протесты в Казахстане связаны с повышением цен на газ с 60 тенге до 120 тенге за один литр. Президент республики Касым-Жомарт Токаев принял решение о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане, а также в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать до полуночи 19 января. Кроме того, КТЖ приостановила движение поездов по нескольким направлениям.

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