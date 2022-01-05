Циклон «Аннет» обрушился на Москву

Центральную часть России настиг циклон «Аннет». Жителей столицы призвали проявлять осторожность при выходе на улицу и выезде на дороги.

О наступлении природного явления москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам специалиста, на город должно обрушиться 20% месячной нормы осадков, а сугробы могут вырасти до 30 сантиметров.

Пользователи Сети уже публикуют кадры с последствиями циклона. Горожане жалуются на ухудшение ситуации на дорогах. Все трассы заметены снегом, а пробки в новогодние каникулы достигли семи баллов.

«Москва стремительно белеет, сугробы растут, машины закапываются. Кому-то завтра придется в пять утра раскапывать свой Hyundai. На дорогах гололед и снежные заносы. Будьте осторожны берегите себя и друг друга», — советует местная жительница Татьяна своим подписчикам.

Из-за «Аннет» также пострадали и другие регионы Центральной России. Более 12 тысяч сотрудников коммунальных служб сейчас чистят улицы Подмосковья. А в Новомосковске в Тульской области на борьбу с циклоном вышли 30 единиц техники.