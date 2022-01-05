Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 21:00
21:00
Политика
Госдеп США призвал сограждан избегать акций протеста в Казахстане
20:59
Спорт
Гол российского полузащитника Черышева вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании
20:57
Общество
Японский автоконцерн Honda покинет российский рынок в 2022 году
20:57
Армия
Белый дом отказался попунктно отвечать на предложения России по безопасности
20:56
Весь мир
МВД Туниса: Арест замглавы «Ан-Нахды» вызван подозрениями в терроризме
20:55
Общество
Виталий Милонов озвучил возможное решение ситуации в Казахстане
20:53
Общество
Елизавета II оценила костюм скопировавшей ее образ девочки на Хэллоуин
20:52
Происшествия
ДТП с погибшим ребенком и пятью пострадавшими произошло в Краснодаре
20:50
Происшествия
Глава Екатеринбургской епархии едва не погиб от холода на трассе после ДТП
20:49
Общество
Российские авиакомпании приостановили продажу билетов на рейсы в Казахстан
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Циклон «Аннет» обрушился на Москву

Видео

Центральную часть России настиг циклон «Аннет». Жителей столицы призвали проявлять осторожность при выходе на улицу и выезде на дороги.

О наступлении природного явления москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам специалиста, на город должно обрушиться 20% месячной нормы осадков, а сугробы могут вырасти до 30 сантиметров.

Пользователи Сети уже публикуют кадры с последствиями циклона. Горожане жалуются на ухудшение ситуации на дорогах. Все трассы заметены снегом, а пробки в новогодние каникулы достигли семи баллов.

«Москва стремительно белеет, сугробы растут, машины закапываются. Кому-то завтра придется в пять утра раскапывать свой Hyundai. На дорогах гололед и снежные заносы. Будьте осторожны берегите себя и друг друга», — советует местная жительница Татьяна своим подписчикам.

Из-за «Аннет» также пострадали и другие регионы Центральной России. Более 12 тысяч сотрудников коммунальных служб сейчас чистят улицы Подмосковья. А в Новомосковске в Тульской области на борьбу с циклоном вышли 30 единиц техники.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Циклон «Аннет» обрушился на Москву
москва циклон аннет
Комментировать