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Алжир готов поддержать Россию в борьбе с терроризмом в Африке

Весь мир
Алжир готов поддержать Россию в борьбе с терроризмом в Африке
maxpixel.net  / 

Алжир, 5 января. Североафриканское государство готово предоставить России воздушное пространство для проведения военных операций против террористов в Африке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на неофициальные источники.

Политолог Рияд Сидауи считает, что появление боевых самолетов РФ в небе над АНДР вряд ли должно стать неожиданностью. С момента обретения независимости в 1962 году республика поддерживает сотрудничество с Москвой в сфере обороны.

«Между Алжиром и Россией есть стратегические военные соглашения, как и между Алжиром и бывшим Советским Союзом. 65% импортного оружия поступает из РФ и Китая», — сказал эксперт.

По его словам, намерение поддержать Москву, в частности, связано с желанием руководства АНДР ослабить позиции Парижа в регионе, а также защитить границы от Франции и США. Страны открыто поддерживают Марокко в вопросе аннексии Западной Сахары, за независимость которой активно выступает африканское государство.

«Алжирцы не хотят иностранного военного присутствия на своих границах, особенно Франции», — пояснил Сидауи.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев предположил, что РФ и североафриканская республика могут объединиться в борьбе с терроризмом на Черном континенте. Потенциальное сотрудничество благоприятно скажется на безопасности в регионе.

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Все новости / Весь мир / Алжир готов поддержать Россию в борьбе с терроризмом в Африке
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