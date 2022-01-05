Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 19:30
19:28
Общество
Аэропорт Алма-Аты больше не принимает прилетающие самолеты
19:28
Политика
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны
19:24
Общество
МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега
19:23
Общество
Хирург Нурписов заявил о недоказанности связи между аппендицитом и употреблением семечек
19:21
Шоу-бизнес
Комик Каграманов допустил, что ссора Бузовой с Губерниевым могла быть постановочной
19:20
Экономика
Минсельхоз Белоруссии согласовал с Россией взаимные поставки продовольствия в 2022 году
19:19
Политика
Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины
19:18
Общество
Петербуржцы используют спуск в подземный переход около Гостиного двора в качестве ледяной горки
19:16
Политика
Генконсульство США в Казахстане прекратило прием посетителей
19:16
Происшествия
Жесткие кадры расстрела силовиков в Алма-Ате появились в Сети
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели dir.bg предрекли исчезновение НАТО после переговоров с Россией по безопасности

Политика
Читатели dir.bg предрекли исчезновение НАТО после переговоров с Россией по безопасности
ФБА «Экономика сегодня»

София, 5 января. НАТО является бесполезной организацией, которую давно уже следовало распустить, считают читатели болгарского издания dir.bg.

Таким образом жители Болгарии отреагировали на сообщение о том, что НАТО собирается провести внеочередное заседание из-за ситуации вокруг Украины. Примечательно, что оно пройдет 7 января перед переговорами с Россией по гарантиям безопасности. Некоторые пользователи считают, что такая срочность демонстрирует страх западных стран перед предстоящей встречей с российской делегацией, передает «ПолитРоссия».

«Это последняя встреча Североатлантического альянса, на которой все будут плакать, ругаться, а потом разойдутся», – предположил читатель.

Пользователи предположили, что 7 января страны Альянса проведут своеобразный прощальный вечер. Болгары предрекли исчезновение НАТО после переговоров с Россией по безопасности. Они уверены, что мир ничего не потеряет от исчезновения этой организации.

«НАТО – это вредная и ненужная организация, которую давно надо закрыть! Она нужна только янки, чтобы они могли продавать свою военную технику другим членам Альянса», – написал болгарин.

Ранее читатели The Washington Post заявили, что действия Украины могут привести к войне. По их мнению, США следует пообещать России не принимать Киев в НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели dir.bg предрекли исчезновение НАТО после переговоров с Россией по безопасности
россия безопасность нато переговоры
Комментировать