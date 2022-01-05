Читатели dir.bg предрекли исчезновение НАТО после переговоров с Россией по безопасности

София, 5 января. НАТО является бесполезной организацией, которую давно уже следовало распустить, считают читатели болгарского издания dir.bg.

Таким образом жители Болгарии отреагировали на сообщение о том, что НАТО собирается провести внеочередное заседание из-за ситуации вокруг Украины. Примечательно, что оно пройдет 7 января перед переговорами с Россией по гарантиям безопасности. Некоторые пользователи считают, что такая срочность демонстрирует страх западных стран перед предстоящей встречей с российской делегацией, передает «ПолитРоссия».

«Это последняя встреча Североатлантического альянса, на которой все будут плакать, ругаться, а потом разойдутся», – предположил читатель.

Пользователи предположили, что 7 января страны Альянса проведут своеобразный прощальный вечер. Болгары предрекли исчезновение НАТО после переговоров с Россией по безопасности. Они уверены, что мир ничего не потеряет от исчезновения этой организации.

«НАТО – это вредная и ненужная организация, которую давно надо закрыть! Она нужна только янки, чтобы они могли продавать свою военную технику другим членам Альянса», – написал болгарин.

Ранее читатели The Washington Post заявили, что действия Украины могут привести к войне. По их мнению, США следует пообещать России не принимать Киев в НАТО.