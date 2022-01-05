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Nvidia представила флагманскую видеокарту RTX 3090 Ti

Технологии
Nvidia представила флагманскую видеокарту RTX 3090 Ti
Prt Scr youtube.com  /  BRIG man

Вашингтон, 5 января. Американская технологическая компания Nvidia официально продемонстрировала мобильную видеокарту GeForce RTX 3090 Ti.

Разработчики показали, что GeForce RTX 3090 Ti внешне не отличается от RTX 3090. Несмотря на это, новая модель имеет улучшенную память и более высокую производительность за счет встроенного чипа GA102.

Новая видеокарта имеет 24 ГБ памяти GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с. Новинке потребуется блок питания мощностью 1000 Вт, так как ее теплопакет достигает 450 Вт, при этом RTX 3090 может работать на блоке питания с максимальной мощностью 750 Вт.

О сроках продажи пока не известно, а ее стоимость будет выше 2000 долларов. Разработчики пообещали раскрыть больше данных про флагманский графический ускоритель до конца месяца.

Ранее Nvidia создала искусственный интеллект под названием «Мегатрон». В него загружен большой объем материалов, в том числе «Википедия», и 38 гигабайт разговоров на Reddit.

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видеокарта nvidia geforce rtx 3090 ti
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