Топ-5 кинопремьер января, которые нельзя пропустить

Новый год приносит с собой новые кинопремьеры, и для тех, кто проводит свои каникулы, лежа на диване, это отличный повод наведаться в кино. Тем более, что посмотреть нечто зрелищное и с хорошим звуком до сих пор лучше всего на большом экране. Какие блокбастеры приготовил нам первый месяц наступившего года — в подборке ФАН.

Звездный разум (премьера 6 января)

кадр из фильма «Звездный разум» /

Российская фантастика с Егором Корешковым добиралась до наших кинотеатров довольно долго — съемки проекта закончились еще четыре года назад. Сюжет разворачивается в недалеком будущем, где неизвестный вирус ставит под угрозу существование всего человечества. Чтобы найти и создать для людей новый дом, на другую планету отправляют специальную миссию. Стоит ли говорить, что в процессе все пойдет совершенно не по плану?

King’s Man: Начало (премьера 13 января)

Кадры из фильма «King’s Man: Начало» / Prt Scr

Приквел к нашумевшей дилогии о британской секретной службе, где на страже мирового порядка истинные джентльмены. Действие переносится во время Первой мировой войны, в центре истории — Конрад, молодой и наглый аристократ. Юноша оказывается втянут в тайный мир шпионажа, где ему предстоит противостоять настоящему злодейскому заговору. Из интересного: приличный актерский состав — Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд — и сам Григорий Распутин в роли одного из антагонистов.

Код 355 (премьера 20 января)

кадр из фильма «Код 355» /

Еще один шпионский боевик, однако на этот раз действие происходит в наши дни, да и крутится сюжет вокруг женщин. Во главе актерской команды — Джессика Честейн, а компанию в кадре ей составляют Пенелопа Крус, Дайан Крюгер, Лупита Нионго и Фань Бинбин. Все пятеро — специальные агенты, которые объединяются, чтобы противостоять глобальной организации, владеющей мощным оружием. Если у них не выйдет помешать планам компании, весь мир рискует погрузиться в хаос.

Аллея кошмаров (премьера 20 января)

Кадр из фильма «Аллея кошмаров» /

Новая режиссерская работа Гильермо дель Торо, мастера историй о чудовищах с человеческим лицом. Главный герой новой истории — Стэн Карлайл, мошенник, что обманывает богачей, убеждая их в своей способности разговаривать с мертвыми. В попытках нажиться на большем количестве клиентов он объединяется с женщиной-психиатром, однако в результате сам становится жертвой ее коварства. В атмосферной картине снялись сплошь известные лица: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо.

Морбиус (премьера 27 января)

Кадр из фильма «Морбиус» /

Еще одна ожидаемая лента, посвященная одному из самых загадочных персонажей вселенной Marvel — Морбиусу, он же Живой вампир. Страдающий с детства от редкого заболевания крови, ученый-химик Майкл Морбиус всю жизнь ищет лекарство. Спасение приходит неожиданно: в ходе эксперимента с кровью летучих мышей герой исцеляется, однако это меняет его существо раз и навсегда. Конечно, главный плюс картины — обаятельный Джаред Лето в главной роли. Но кому, как не вечно молодому музыканту играть вампира?