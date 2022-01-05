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«Белавиа» предложила следующим из Минска в Казахстан пассажирам изменить даты вылета

Общество
«Белавиа» предложила следующим из Минска в Казахстан пассажирам изменить даты вылета
wikipedia.org  /  Arcturus/CC BY-SA 3.0

Минск, 5 января. Белорусская авиакомпания «Белавиа» предложила пассажирам, которые вылетают из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, поменять даты отправления.

Сообщается, что аэропорт города Алма-Ата оказался захвачен митингующими. Как пишут местные средства массовой информации, сейчас там проводится эвакуация всех сотрудников.

«Изменение даты вылета по всем авиабилетам, оформленным на прямые рейсы "Белавиа", вылетающие из Минска в пункты Казахстана и обратно по 10.01.2022 включительно, может быть произведено без взимания дополнительной оплаты в пределах одного класса обслуживания», — говорится на сайте авиакомпании.

В то же время рейс из московского Домодедово в Алма-Ату не стали отменять на фоне беспорядков. Рейс компании Air Astana запланирован на 22:15 по московскому времени.

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