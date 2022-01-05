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Московский «Спартак» обыграл «Сибирь» и одержал пятую подряд победу в КХЛ

  /   Обновлено: 05 января 2022 18:27
Спорт
Московский «Спартак» обыграл «Сибирь» и одержал пятую подряд победу в КХЛ
TACC  /  Кухмарь Кирилл

Новосибирск, 5 января. «Спартак» одержал гостевую победу над «Сибирью» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча регулярного чемпионата КХЛ на арене «Сибирь», в которой команда с одноименным названием принимала московский «Спартак», завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1. Во втором периоде Дмитрий Вишневский вывел красно-белых вперед. Защитнику «Спартака» ассистировали Дмитрий Кугрышев и Эмиль Петтерссон. На 56-й минуте игры Денис Голубев сравнял счет. Результативными передачами отметились Юрки Йокипакка и Никита Сетдиков.

Победу «Спартаку» принес буллит Сергея Широкова. Подопечные Бориса Миронова выиграли пятый матч КХЛ подряд и набрали 55 очков. На счету «Сибири» 53 балла.

Ранее «Сент-Луис» нанес поражение «Миннесоте» в матче «зимней классики» в НХЛ. Встреча проходила на миннеаполисской арене «Таргет Филд».

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хоккей спорт спартак кхл сибирь
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