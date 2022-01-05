Сальвадор готовит законы для регулирования рынка криптовалют

Сан-Сальвадор, 5 января. Правительство Сальвадора планирует отправить на рассмотрение в Конгресс около 20 законопроектов, касающихся финансовых рынков и инвестиций, чтобы обеспечить правовую основу для выпуска биткоин-облигаций. Об этом сообщает министр финансов Алехандро Селайя.

По словам Селайи, правительство президента Найиба Букеле подготовило законы с целью создать механизмы для регулирования крипторынка и выпуска ценных бумаг в криптоактивах.

It’s to cover and guarantee the #Bitcoin #VolcanoBonds, but also a full re-engineering of the economy and of the way a nation state does business.



Everybody searching for freedom: this is the place to come ????????https://t.co/zupEKC3usB — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) January 5, 2022

В ноябре 2021 года Букеле заявил о планах выпустить первые в мире государственные биткоин-облигации и построить Биткоин-Сити с целью привлечения инвестиций в центральноамериканское государство.

«Это делается, чтобы обеспечить правовую основу и юридическую ясность для всех, кто собирается купить облигации», — отметил Селайя в ходе интервью на местном телевидении.

Власти Сальвадора планируют выпустить через Liquid Network токенизированные 10-летние облигации на 1 млрд долларов по процентной ставке в 6,5%.

Биткоин-Сити будет функционировать на основе геотермальной электростанции, с помощью которой можно будет добывать криптовалюту. Власти не планируют взимать никаких налогов, кроме 10-процентной пошлины на добавленную стоимость.

BREAKING – El Salvador will send 20 bills to Congress to provide "legal certainty" for #Bitcoin bond issuance pic.twitter.com/J6AkjseQsC — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 4, 2022

Половина средств, собранных правительством в счет налогов, будет использоваться для погашения облигаций. Остальная часть пойдет на строительство и подержание инфраструктуры города.

7 сентября 2021 года маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей закон об использовании биткоина в качестве официального платежного средства.