Сальвадор готовит законы для регулирования рынка криптовалют

Сан-Сальвадор, 5 января. Правительство Сальвадора планирует отправить на рассмотрение в Конгресс около 20 законопроектов, касающихся финансовых рынков и инвестиций, чтобы обеспечить правовую основу для выпуска биткоин-облигаций. Об этом сообщает министр финансов Алехандро Селайя.

По словам Селайи, правительство президента Найиба Букеле подготовило законы с целью создать механизмы для регулирования крипторынка и выпуска ценных бумаг в криптоактивах.

