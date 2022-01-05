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Sohu: один указ Путина поставил крест на арктических планах НАТО

Армия
Sohu: один указ Путина поставил крест на арктических планах НАТО
Федеральное агентство новостей

Пекин, 5 января. Президент России Владимир Путин весьма лаконично ответил на выпады Североатлантического альянса, но одной его подписи хватило, чтобы НАТО охватила паника, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на указ № 374, ранее подписанный президентом РФ. На первый взгляд, этот документ ничем не примечателен и является исключительно внутрироссийским решением. Именно поэтому экспертов Sohu так озадачила паническая реакция НАТО.

«Президент РФ подписал важный приказ, и после него командование НАТО впало в панику», — говорится в статье.

Указ Путина обеспечил Северному флоту ВМФ РФ военно-административную самостоятельность в пределах Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. На Западе такому решению явно не обрадовались, так как президент России одним указом поставил крест на арктических амбициях Альянса.

Sohu: один указ Путина поставил крест на арктических планах НАТО
Федеральное агентство новостей /

США и их союзники по НАТО давно строят планы на регион, не прекращая попыток ослабить влияние России в северных широтах. С этой целью НАТО методично наращивает активность за полярным кругом. С указом № 374 такие маневры станут невозможными.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российские рубежи в Арктике надежно прикрыты от иностранной агрессии. По его словам, на Северном полюсе размещены ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны, а также построены две военные базы ВС РФ.

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