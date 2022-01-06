Как «цветная революция» по-казахстански вынудила ОДКБ применить силу

Начало 2022 года вопреки прогнозам привело к резкому обострению обстановки не на Украине, а в другой бывшей советской республике — Казахстане. Казавшийся внешне устойчивым, режим действующей власти испытал на себе настолько сильное потрясение, что президенту республики Касым-Жомарту Токаеву пришлось обратиться за помощью в ОДКБ.
Внутренние факторы — борьба элит
Непростая социальная и экономическая ситуация в республике, безусловно, сложилась не за один день. Резкое, а потому опрометчивое повышение цен на сжиженный природный газ не могло быть ситуативным решением. Поэтому эксперты сразу же занялись поиском ответа вопрос, кому это выгодно.
Miscellanea4: Казахстан охвачен протестами #KazakhstanProtests #kazakhstan #Казахстан #жанаозен https://t.co/F2Q4jUwSXI pic.twitter.com/ZAEimoy8DH— Retwittka (@Retvittka) January 4, 2022
Среди аналитиков наибольшую популярность набирает мнение, что главным фактором является противостояние между действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым и «отцом нации», экс-лидером Нурсултаном Назарбаевым, который до сих пор сохранял ключевые рычаги управления страной.
Заслуживает внимания заявление казахстанского политолога Досыма Сатпаева, которое он дал кыргызским СМИ:
«… Никакими косметическими изменениями ситуацию не исправишь. Нужны кардинальные реформы, системные предложения. Назарбаев должен уйти из политики, члены его семьи и олигархи перестать быть хозяевами жизни».
Первые действия президента такой вывод только подтвердили. Токаев занял вместо Назарбаева должность председателя Совета национальной безопасности страны, а также анонсировал ряд политических реформ.
«В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», — отметил президент страны в своем телеобращении.
Также проведена замена на посту главы ключевой силовой структуры — вместо Карима Масимова председателем Комитета национальной безопасности назначен начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев, а его первым заместителем стал Мурат Нуртлеу, доверенное лицо Токаева.
Факторы внешнего влияния
В то же время развернувшаяся борьба между элитными группами может быть не причиной кризиса в стране, а его следствием. Автор Telegram-канала «Русский ориенталист» подчеркивает, что создание почвы началось очень давно. В Казахстане десятилетиями нарастали националистические настроения, которые были особенно сильны на юге и западе страны, куда активно переселялись менее русифицированные казахи из Узбекистана и Туркмении. Процесс этот поддерживался властями.
Свои отделения в стране открывали многочисленные турецкие и западные организации. Турецкие работают на свою аудиторию, подхватывая пантюркистские настроения. Британские и американские на свою — либеральную городскую молодежь.
Параллельно проводилась работа с элитами, связи которой с Западом укреплялись за счет обучения детей в иностранных учебных заведениях либо приобретения недвижимости.
Казахстан является значимым членом Организации тюркских государств, интеграционного проекта союзных стран под патронажем Турции, который имеет конкретные задачи и цели на обозримую перспективу до 2040 года. Офицеры вооруженных сил и других силовых структур активно ездят на стажировку к турецким коллегам, тем самым укрепляя неформальные связи.
Таким образом, кризис в Казахстане стал сочетанием внутренних и внешних факторов, которым требовался только сиюминутный катализатор.
Медийная кампания из-за рубежа
К раскрутке протестной активности активно подключилась казахстанская оппозиция из-за рубежа, к которой присоединилась та же информационная сетка, что принимала участие в раскачивании ситуации на территории Белоруссии. Из наиболее ярких стоит выделить беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова, который поднялся в 90-х, но после размолвок с Нурсултаном Назарбаевым потерял в результате национализации свой БТА банк. На тот момент он был крупнейшим в Казахстане и одним из наиболее крупных в СНГ. В итоге Аблязов нашел убежище сначала в Лондоне, а в конечном итоге очутился во Франции, где не так давно получил политическое убежище.
https://t.co/lef7ZjtFjt— марта янич (@1015_ast) January 5, 2022
наибольшую информационную поддержку в соцсетях протестующим оказывает беглый олигарх Мухтар Аблязов, проживающий в Лондоне. Мотив простой — мол, старший жуз в лице президента Казахстана и его окружения грабит младший жуз, эксплуатируя его ресурсы..
Примечательно, что его уже хотели было выдать Казахстану, но в 2016 году почему-то передумали, на следующий год он объявил о воссоздании политического движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) — за смену политического режима в республике, а еще через три года, в 2020-м, он получил убежище. При этом сам ДВК имеет довольно четкую структуру и медиа-поддержку, присутствует на всех площадках.
Для активистов ДВК начало протестов было неожиданным и брать ситуацию под свой контроль, одновременно расшатывая ее, они начали со второй половины 3 января, о чем свидетельствую посты в их Telegram-канале. Однако именно ими и был озвучен призыв собираться у акиматов и требовать повышения зарплат и пенсий, немного ранее они же распространяли методички с подробным описанием создания и деятельности ячеек.
Потеря Алма-Аты и призыв к ОДКБ
В течение 5 января ситуация в Казахстане напоминала переход к спланированной хаотизации. Режим чрезвычайного положения был сначала введен в Алма-Ате и Мангистауской области, а затем и по всей стране. Наихудшая ситуация сложилась в Алма-Ате, где местная власть фактически утратила контроль над городом и на какое-то время отдала его на откуп мародерам. После поджога сгорели акимат города, прокуратура, хорошо организованные банды штурмовали здания департамента полиции и Ауэзовского РОВД. Фактически был захвачен аэропорт, который, по словам вице-мэра Ержана Бабакумарова, пришлось освобождать подразделению ВДВ в ходе антитеррористической операции.
Жесткие кадры столкновений протестующих с силовиками в Алма-Ате pic.twitter.com/BfV9D938CO— НТВ (@ntvru) January 5, 2022
В своем заявлении президент Казахстана особо подчеркнул спланированный характер госпереворота:
«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков».
Однако в дальнейшем формулировка изменилась, и Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы».
«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — об этом Токаев заявил на транслируемом по местному телевидению совещании.
Такая смена парадигмы легко объяснима: введение войск для подавления народных волнений не предусмотрено Уставом ОДКБ, поэтому господин Токаев и говорит о «террористической угрозе».
К вечеру премьер-министр председательствующей в ОДКБ Армении Никол Пашинян сообщил, что начал консультации с главами других стран ОДКБ из-за ситуации в Казахстане и созвонился с Токаевым. К полуночи решение было принято, и теперь в Казахстан будут введены коллективные силы оперативного реагирования для поддержки казахстанских силовиков. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, силы ОДКБ в Казахстане будут задействованы в основном для обеспечения безопасности объектов и инфраструктуры.
По неофициальным сообщениям, из четырех подмосковных частей ССО ВС РФ в Казахстан уже вылетели до 60 человек, которые, как предполагается, будут оказывать экспертную консультацию.
Прогноз: хаос либо усиление режима
В настоящее время развитие ситуации может пойти по двум сценариям: либо власть сумеет консолидировать силовые структуры и при поддержке ОДКБ погасить протестное движение, либо начнется неконтролируемый бунт по всей стране.
Стоит подчеркнуть, что в отличие от Украины и Белоруссии, где к власти рвалась достаточно организованная оппозиция, способная сформировать свои органы управления страной, максимально децентрализованная оппозиция Казахстана такими возможностями не обладает.
????????????????Акимат Алматинской области в Талдыкоргане выглядит так. pic.twitter.com/dJ6cB4fq74— Zilla (@Zilla57826895) January 5, 2022
Казахстанская политическая эмиграция также не выглядит способной взять управления страной в свои руки. В этих условиях в качестве негативного прогноза стоит учитывать вариант постоянного кризиса в долгосрочной перспективе, схожего с моделью Кыргызстана, где произошло четыре революции за 20 лет.
Нельзя не отметить, что в контексте геополитического влияния внутренний кризис в Казахстане выглядит искусственно приуроченным к грядущим переговорам по стратегической стабильности Россия-НАТО. Это снова дает повод говорить о намерении Запада создать пояс нестабильности вокруг России, тем самым получив дополнительный козырь в переговорах.
Тем не менее стоит признать, что основная доля вины в случившемся кризисе лежит не столько на совести Запада, сколько на казахстанских силовиках, некомпетентность, слабая подготовка, и потеря профессиональных навыков которыми не позволила быстро навести порядок в стране.
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