Как «цветная революция» по-казахстански вынудила ОДКБ применить силу

Начало 2022 года вопреки прогнозам привело к резкому обострению обстановки не на Украине, а в другой бывшей советской республике — Казахстане. Казавшийся внешне устойчивым, режим действующей власти испытал на себе настолько сильное потрясение, что президенту республики Касым-Жомарту Токаеву пришлось обратиться за помощью в ОДКБ.

Внутренние факторы — борьба элит

Непростая социальная и экономическая ситуация в республике, безусловно, сложилась не за один день. Резкое, а потому опрометчивое повышение цен на сжиженный природный газ не могло быть ситуативным решением. Поэтому эксперты сразу же занялись поиском ответа вопрос, кому это выгодно.

Среди аналитиков наибольшую популярность набирает мнение, что главным фактором является противостояние между действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым и «отцом нации», экс-лидером Нурсултаном Назарбаевым, который до сих пор сохранял ключевые рычаги управления страной.

Заслуживает внимания заявление казахстанского политолога Досыма Сатпаева, которое он дал кыргызским СМИ:

«… Никакими косметическими изменениями ситуацию не исправишь. Нужны кардинальные реформы, системные предложения. Назарбаев должен уйти из политики, члены его семьи и олигархи перестать быть хозяевами жизни».

Первые действия президента такой вывод только подтвердили. Токаев занял вместо Назарбаева должность председателя Совета национальной безопасности страны, а также анонсировал ряд политических реформ.

«В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», — отметил президент страны в своем телеобращении.

Также проведена замена на посту главы ключевой силовой структуры — вместо Карима Масимова председателем Комитета национальной безопасности назначен начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев, а его первым заместителем стал Мурат Нуртлеу, доверенное лицо Токаева.

Факторы внешнего влияния

В то же время развернувшаяся борьба между элитными группами может быть не причиной кризиса в стране, а его следствием. Автор Telegram-канала «Русский ориенталист» подчеркивает, что создание почвы началось очень давно. В Казахстане десятилетиями нарастали националистические настроения, которые были особенно сильны на юге и западе страны, куда активно переселялись менее русифицированные казахи из Узбекистана и Туркмении. Процесс этот поддерживался властями.

Свои отделения в стране открывали многочисленные турецкие и западные организации. Турецкие работают на свою аудиторию, подхватывая пантюркистские настроения. Британские и американские на свою — либеральную городскую молодежь.

Параллельно проводилась работа с элитами, связи которой с Западом укреплялись за счет обучения детей в иностранных учебных заведениях либо приобретения недвижимости.

president.az / Пресс-служба президента Азербайджана

Казахстан является значимым членом Организации тюркских государств, интеграционного проекта союзных стран под патронажем Турции, который имеет конкретные задачи и цели на обозримую перспективу до 2040 года. Офицеры вооруженных сил и других силовых структур активно ездят на стажировку к турецким коллегам, тем самым укрепляя неформальные связи.

Таким образом, кризис в Казахстане стал сочетанием внутренних и внешних факторов, которым требовался только сиюминутный катализатор.

Медийная кампания из-за рубежа

К раскрутке протестной активности активно подключилась казахстанская оппозиция из-за рубежа, к которой присоединилась та же информационная сетка, что принимала участие в раскачивании ситуации на территории Белоруссии. Из наиболее ярких стоит выделить беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова, который поднялся в 90-х, но после размолвок с Нурсултаном Назарбаевым потерял в результате национализации свой БТА банк. На тот момент он был крупнейшим в Казахстане и одним из наиболее крупных в СНГ. В итоге Аблязов нашел убежище сначала в Лондоне, а в конечном итоге очутился во Франции, где не так давно получил политическое убежище.

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наибольшую информационную поддержку в соцсетях протестующим оказывает беглый олигарх Мухтар Аблязов, проживающий в Лондоне. Мотив простой — мол, старший жуз в лице президента Казахстана и его окружения грабит младший жуз, эксплуатируя его ресурсы.. — марта янич (@1015_ast) January 5, 2022

Примечательно, что его уже хотели было выдать Казахстану, но в 2016 году почему-то передумали, на следующий год он объявил о воссоздании политического движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) — за смену политического режима в республике, а еще через три года, в 2020-м, он получил убежище. При этом сам ДВК имеет довольно четкую структуру и медиа-поддержку, присутствует на всех площадках.

Для активистов ДВК начало протестов было неожиданным и брать ситуацию под свой контроль, одновременно расшатывая ее, они начали со второй половины 3 января, о чем свидетельствую посты в их Telegram-канале. Однако именно ими и был озвучен призыв собираться у акиматов и требовать повышения зарплат и пенсий, немного ранее они же распространяли методички с подробным описанием создания и деятельности ячеек.

Потеря Алма-Аты и призыв к ОДКБ

В течение 5 января ситуация в Казахстане напоминала переход к спланированной хаотизации. Режим чрезвычайного положения был сначала введен в Алма-Ате и Мангистауской области, а затем и по всей стране. Наихудшая ситуация сложилась в Алма-Ате, где местная власть фактически утратила контроль над городом и на какое-то время отдала его на откуп мародерам. После поджога сгорели акимат города, прокуратура, хорошо организованные банды штурмовали здания департамента полиции и Ауэзовского РОВД. Фактически был захвачен аэропорт, который, по словам вице-мэра Ержана Бабакумарова, пришлось освобождать подразделению ВДВ в ходе антитеррористической операции.

Жесткие кадры столкновений протестующих с силовиками в Алма-Ате pic.twitter.com/BfV9D938CO — НТВ (@ntvru) January 5, 2022

В своем заявлении президент Казахстана особо подчеркнул спланированный характер госпереворота:

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков».

Однако в дальнейшем формулировка изменилась, и Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы».

«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — об этом Токаев заявил на транслируемом по местному телевидению совещании.

Такая смена парадигмы легко объяснима: введение войск для подавления народных волнений не предусмотрено Уставом ОДКБ, поэтому господин Токаев и говорит о «террористической угрозе».

К вечеру премьер-министр председательствующей в ОДКБ Армении Никол Пашинян сообщил, что начал консультации с главами других стран ОДКБ из-за ситуации в Казахстане и созвонился с Токаевым. К полуночи решение было принято, и теперь в Казахстан будут введены коллективные силы оперативного реагирования для поддержки казахстанских силовиков. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, силы ОДКБ в Казахстане будут задействованы в основном для обеспечения безопасности объектов и инфраструктуры.

По неофициальным сообщениям, из четырех подмосковных частей ССО ВС РФ в Казахстан уже вылетели до 60 человек, которые, как предполагается, будут оказывать экспертную консультацию.

Прогноз: хаос либо усиление режима

В настоящее время развитие ситуации может пойти по двум сценариям: либо власть сумеет консолидировать силовые структуры и при поддержке ОДКБ погасить протестное движение, либо начнется неконтролируемый бунт по всей стране.

Стоит подчеркнуть, что в отличие от Украины и Белоруссии, где к власти рвалась достаточно организованная оппозиция, способная сформировать свои органы управления страной, максимально децентрализованная оппозиция Казахстана такими возможностями не обладает.

????????????????Акимат Алматинской области в Талдыкоргане выглядит так. pic.twitter.com/dJ6cB4fq74 — Zilla (@Zilla57826895) January 5, 2022

Казахстанская политическая эмиграция также не выглядит способной взять управления страной в свои руки. В этих условиях в качестве негативного прогноза стоит учитывать вариант постоянного кризиса в долгосрочной перспективе, схожего с моделью Кыргызстана, где произошло четыре революции за 20 лет.

Нельзя не отметить, что в контексте геополитического влияния внутренний кризис в Казахстане выглядит искусственно приуроченным к грядущим переговорам по стратегической стабильности Россия-НАТО. Это снова дает повод говорить о намерении Запада создать пояс нестабильности вокруг России, тем самым получив дополнительный козырь в переговорах.

Тем не менее стоит признать, что основная доля вины в случившемся кризисе лежит не столько на совести Запада, сколько на казахстанских силовиках, некомпетентность, слабая подготовка, и потеря профессиональных навыков которыми не позволила быстро навести порядок в стране.

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