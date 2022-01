Племянница Джорджа Флойда получила ранение в перестрелке на Новый год

Хьюстон, 5 января. Племянница Джорджа Флойда, смерть которого в мае 2020 года спровоцировала массовые акции протестов под лозунгами Black lives matter, была ранена в результате уличной перестрелки.

Об инциденте сообщил отец ребенка Деррик Делейн. Он рассказал, что около 3 ночи ночи 1 января их дом на бульваре Йелоустоун был обстрелян неизвестными. При этом одна из пуль угодила в его дочь Ариану, которая в это время спала в своей постели.

Мать девочки отвезла ее в больницу, где ей провели операцию и стабилизировали состояние. По сообщению представителей семьи, у ребенка пробиты легкое и печень и сломаны три ребра. В настоящее время она остается в больнице.

