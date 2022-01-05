Племянница Джорджа Флойда получила ранение в перестрелке на Новый год

Хьюстон, 5 января. Племянница Джорджа Флойда, смерть которого в мае 2020 года спровоцировала массовые акции протестов под лозунгами Black lives matter, была ранена в результате уличной перестрелки.

Об инциденте сообщил отец ребенка Деррик Делейн. Он рассказал, что около 3 ночи ночи 1 января их дом на бульваре Йелоустоун был обстрелян неизвестными. При этом одна из пуль угодила в его дочь Ариану, которая в это время спала в своей постели.

«Моя дочь вскочила и сказала: «Папа, в меня попали». Я был потрясен, пока не увидел кровь и не понял, что мою 4-летнюю дочь действительно ранили. Она не понимала, что происходит», — вспоминает он подробности случившегося.

Мать девочки отвезла ее в больницу, где ей провели операцию и стабилизировали состояние. По сообщению представителей семьи, у ребенка пробиты легкое и печень и сломаны три ребра. В настоящее время она остается в больнице.

George Floyd's great niece, 4, is shot in her bed by gunman during a 'targeted attack' | Daily Mail Online https://t.co/09GHfaKGNY — BeTheChange (@KathyLe74783492) January 5, 2022

Полиция Хьюстона заявила, что на данный момент у следователей пока нет подозреваемого. В то же время начальник департамента полиции Трой Финнер сообщил, что по факту стрельбы проводится внутреннее расследование так как Деррик Делейн сообщил, что детективы прибыли на место преступления только в 7 утра — более чем через четыре часа после вызова.

«Я осведомлен и обеспокоен задержкой реагирования на этот инцидент и инициировал проведение внутреннего расследования. Я прошу людей продолжать молиться за полное выздоровление ребенка и помочь в предоставлении информации, которая приведет к аресту подозреваемых», — говорится в его заявлении.

Сам Делейн сообщил, что у него есть основания полагать, что их дом подвергся целенаправленному нападению.

По результатам 2021 года Хьюстон стал одним из лидеров роста уровня уличной преступности. По сообщению местных властей, по сравнению с 2020 годом количество убийств здесь выросло на 42%. Не последнюю роль в этом сыграли прокатившиеся по стране акции протеста активистов BLM, которые требовали сократить финансирование полиции.