Бизнес-джеты стали массово вылетать из Казахстана в направлении Европы

Нур-Султан, 5 января. Административные самолеты начали массово вылетать из Казахстана, направляясь в сторону европейских государств.

Стало известно, что в Алма-Ате совершили взлет от пяти до шести бизнес-джетов, при этом еще один самолет вылетел в сторону Европы из столицы республики — Нур-Султана. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов уже ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане. При этом с 23:00 до 07:00 в городе будет действовать комендантский час. Режим ЧП также введен на территории Алма-Аты и Мангистауской области.

Протесты в республике начались еще в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. 4 января начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.