Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 19:29
19:28
Общество
Аэропорт Алма-Аты больше не принимает прилетающие самолеты
19:28
Политика
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны
19:24
Общество
МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега
19:23
Общество
Хирург Нурписов заявил о недоказанности связи между аппендицитом и употреблением семечек
19:21
Шоу-бизнес
Комик Каграманов допустил, что ссора Бузовой с Губерниевым могла быть постановочной
19:20
Экономика
Минсельхоз Белоруссии согласовал с Россией взаимные поставки продовольствия в 2022 году
19:19
Политика
Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины
19:18
Общество
Петербуржцы используют спуск в подземный переход около Гостиного двора в качестве ледяной горки
19:16
Политика
Генконсульство США в Казахстане прекратило прием посетителей
19:16
Происшествия
Жесткие кадры расстрела силовиков в Алма-Ате появились в Сети
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бизнес-джеты стали массово вылетать из Казахстана в направлении Европы

Общество
Бизнес-джеты стали массово вылетать из Казахстана в направлении Европы
pexels.com  /  Tarik Nachat

Нур-Султан, 5 января. Административные самолеты начали массово вылетать из Казахстана, направляясь в сторону европейских государств.

Стало известно, что в Алма-Ате совершили взлет от пяти до шести бизнес-джетов, при этом еще один самолет вылетел в сторону Европы из столицы республики — Нур-Султана. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов уже ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане. При этом с 23:00 до 07:00 в городе будет действовать комендантский час. Режим ЧП также введен на территории Алма-Аты и Мангистауской области.

Протесты в республике начались еще в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. 4 января начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Бизнес-джеты стали массово вылетать из Казахстана в направлении Европы
Казахстан европа бизнес-джеты
Комментировать