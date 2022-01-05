Моряки Каспийской флотилии отработали подготовку кораблей к бою на учениях в Дагестане

Махачкала, 5 января. Экипажи Каспийской флотилии провели специальные учения по проверке готовности кораблей к боевому дежурству в Дагестане.

В сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) говорится, что в рамках маневров экипажи кораблей были переведены на круглосуточный режим службы. Личный состав занял свои места на боевых постах, а радиолокационные станции приступили к отслеживанию воздушной обстановки. Моряки отрабатывали подготовку боевых единиц флотилии к бою.

«На боевых постах и командных пунктах кораблей вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению, корабли подготовлены к выходу из пункта базирования», — рассказали в ЮВО.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ проведет 950 тактических и командно-штабных учений в 2022 году. Российские корабли продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах.