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Моряки Каспийской флотилии отработали подготовку кораблей к бою на учениях в Дагестане

Армия
Моряки Каспийской флотилии отработали подготовку кораблей к бою на учениях в Дагестане
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Махачкала, 5 января. Экипажи Каспийской флотилии провели специальные учения по проверке готовности кораблей к боевому дежурству в Дагестане.

В сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) говорится, что в рамках маневров экипажи кораблей были переведены на круглосуточный режим службы. Личный состав занял свои места на боевых постах, а радиолокационные станции приступили к отслеживанию воздушной обстановки. Моряки отрабатывали подготовку боевых единиц флотилии к бою.

«На боевых постах и командных пунктах кораблей вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению, корабли подготовлены к выходу из пункта базирования», — рассказали в ЮВО.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ проведет 950 тактических и командно-штабных учений в 2022 году. Российские корабли продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах.

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учения каспийская флотилия боевое дежурство
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