Алжирская Sonatrach в течение пяти лет инвестирует 40 млрд долларов в нефть и газ

Алжир, 5 января. Государственная компания Sonatrach объявила, что в течение пяти лет инвестирует 40 миллиардов долларов в разведку, добычу и переработку нефти и газа. При этом треть вложений сделают иностранные партнеры.

«Наш инвестиционный план на период с 2022 по 2026 год составил около 40 миллиардов долларов, в том числе восемь в текущем», — сказал генеральный директор Туфик Хаккар.

По его словам, наибольшую часть денег направят на разведку и добычу с целью сохранения национальных производственных мощностей, а также на проекты в области переработки для удовлетворения спроса на топливо.

Кроме того, алжирская Sonatrach стремится вернуться в Ливию, где приостановила большую часть деятельности с 2014 года, продолжил гендиректор. Делегация компании к концу февраля отправится в Триполи, чтобы встретиться с партнерами из нефтяной корпорации (NOC) и обсудить безопасные как для работников, так и для оборудования условия возобновления работы.

«Компания вложила значительные инвестиции в разведку нефти и газа в Ливии, и ни по какой причине не оставит эти открытия неразвитыми», — подчеркнул Туфик Хаккар.

Четырехлетний план Sonatrach включил нефтеперерабатывающий завод на крупнейшем алжирском месторождении Хасси-Мессауде и расширение предприятия в северо-восточном городе Скикда для переработки определенных побочных продуктов в топливо.

По словам Хаккара, в январе компания также планирует ввести в эксплуатацию четвертый турбокомпрессор провода Medgaz, который транспортирует национальный газ в Испанию и Португалию.

Примечательно, что в 2021 году выручка Sonatrach возросла на 70% и составила 34,5 миллиарда долларов благодаря расширению экспорта углеводородов на 19%.

Являясь четвертой по величине экономикой в Африке, Алжир особенно подвержен колебаниям цен на полезные ископаемые из-за зависимости от нефтяных и газовых денег, на долю которых приходится более 90% внешних доходов.

При этом недавний рост цен на сырое «черное золото» помог сократить дефицит торгового баланса страны с 10,504 миллиарда долларов в конце сентября 2020 года до 1,571 млрд в 2021-м.

Ранее Алжир на фоне разрыва дипломатических отношений с Марокко не продлил контракт на газопровод, проходящий через территорию королевства для поставок топлива в Испанию и Португалию, и заявил, что зайдет на европейский рынок через другую, совместную с Мадридом трубу Medgaz, которая пересекает Средиземное море.