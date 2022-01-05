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Дефицит бюджета Украины за 2021 год составил 6,2 млрд долларов

  /   Обновлено: 05 января 2022 18:04
Экономика
Дефицит бюджета Украины за 2021 год составил 6,2 млрд долларов
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 5 января. Министерство финансов Украины сообщило, что дефицит государственного бюджета за прошлый год составил 6,2 млрд долларов. Госбюджет на 2022 год предусматривает рост ВВП в 3,8%.

В период с января по декабрь расходы по общему фонду госбюджета составили около 46 млрд долларов. Финансирование соцрасходов, расходов на оборону, обслуживание госдолга и дотаций местным бюджетам, по данным Государственной казначейской службы Украины, исполнялось в полном объеме.

«За январь-декабрь 2021 общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 168,4 млрд грн (6,2 миллиарда долларов. — Прим. ФАН) при росписи на отчетный период в сумме 220,9 млрд гривен (8,1 миллиарда долларов. — Прим. ФАН)», — говорится на сайте украинского минфина.

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алина Логозяк ранее заявила, что госдолг страны в настоящий момент составляет чуть более 94 млрд долларов. Уже через несколько месяцев он может вырасти вдвое, после чего официальному Киеву придется объявить о дефолте.

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