Дефицит бюджета Украины за 2021 год составил 6,2 млрд долларов

Киев, 5 января. Министерство финансов Украины сообщило, что дефицит государственного бюджета за прошлый год составил 6,2 млрд долларов. Госбюджет на 2022 год предусматривает рост ВВП в 3,8%.

В период с января по декабрь расходы по общему фонду госбюджета составили около 46 млрд долларов. Финансирование соцрасходов, расходов на оборону, обслуживание госдолга и дотаций местным бюджетам, по данным Государственной казначейской службы Украины, исполнялось в полном объеме.

«За январь-декабрь 2021 общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 168,4 млрд грн (6,2 миллиарда долларов. — Прим. ФАН) при росписи на отчетный период в сумме 220,9 млрд гривен (8,1 миллиарда долларов. — Прим. ФАН)», — говорится на сайте украинского минфина.

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алина Логозяк ранее заявила, что госдолг страны в настоящий момент составляет чуть более 94 млрд долларов. Уже через несколько месяцев он может вырасти вдвое, после чего официальному Киеву придется объявить о дефолте.