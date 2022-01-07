Нужны отдельные магазины по продаже табака: депутат Нилов предлагает усилить борьбу с курением

В России нужно бороться не с курильщиками, а с курением как с явлением. Так считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН, комментируя предложение парламентария Султана Хамзаева запретить продажу табака всем родившимся после 2014 года.

«Я поддерживаю стремление депутата Хамзаева, который на протяжении многих лет борется с таким злом, как наркотики, алкоголь и табакокурение. Но просто, запретить продажу, как показывает практика, это вопрос не решит. Нужно начать, хотя бы с таких шагов, как сделать отдельные магазины по продаже табака и алкоголя, как это сделано в других странах. Просто запрет — он породит рынок контрафакта и изобретение разных других обходных способов», — объяснил свою точку зрения Нилов.

Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. По его словам, некоторые европейские страны работают над тем, чтобы запретить в перспективе продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте гражданам, родившимся после указанного года.

Борис Гришин

«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», — сказал он «РИА Новости».

Также депутат Хамзаев отметил, что количество курящих не только в России, но и в мире, ежегодно увеличивается. Так, по данным федерального проекта «Трезвая Россия», в 2020 году россияне выкурили 280 млрд сигарет. Ранее этот же парламентарий выступил с предложением обязать производителей клеить «страшные картинки» на алкоголь.