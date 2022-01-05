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Читатели Washington Post поддержали призыв России не допустить расширения НАТО на восток

Армия
Читатели Washington Post поддержали призыв России не допустить расширения НАТО на восток
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 5 января. Украинские амбиции США могут обернуться еще одной войной, которая не имеет никакого отношения к американцам. Такие выводы озвучили читатели издания The Washington Post.

В ближайшие дни Россия и США будут обсуждать предложенные Москвой проекты соглашений по гарантиям безопасности. В документах, среди прочего, говорится о необходимости запретить дальнейшее расширение НАТО на восток. Такая позиция вызвала неожиданную реакцию у американцев. Читатели поддержали призыв Москвы и даже предложили способ достичь договоренностей.

Так, один из комментаторов предложил пообещать России не принимать Украину в Североатлантический альянс. По его словам, организация все равно не заинтересована в таком союзнике. Его собеседник также стал настаивать на необходимости убрать от российских границ американское вооружение. В противном случае, уверен он, война станет неизбежной.

«Я был так рад, когда США вывели войска из Афганистана. Неужели Байден планирует еще одну войну, которая не имеет к американцам никакого отношения?» — интересуется пользователь с никнеймом Please Be Kind.

Читатели Washington Post поддержали призыв России не допустить расширения НАТО на восток
Федеральное агентство новостей /

«США превратились в самодовольных лицемеров, которые отстаивают свое "право" вторгаться в чужие страны, а когда Россия пытается справиться с проблемами у своих границ, то это почему-то называют агрессией», — констатировали читатели.

Переговоры между Россией и НАТО пройдут в Брюсселе 12 января. Стороны обсудят вопросы безопасности, но точная повестка консультаций не обсуждалась. В российском дипведомстве это объяснили заморозкой контактов, которая произошла по инициативе Альянса.

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