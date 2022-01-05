Замечание Путина на саммите СНГ стало пророческим на фоне протестов в Казахстане

Москва, 5 января. Произнесенные на недавнем саммите стран СНГ президентом России Владимиром Путиным слова оказались в определенной степени пророческими для Казахстана на фоне акций протеста в стране.

Есть мнение, что они очень точно характеризуют сложившуюся в Казахстане ситуацию. Отмечается, что в ходе прошедшего саммита казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев назвал «необязательным» наличие ядерного арсенала в современном мире. По его мнению, такого рода оружие не дает гарантий безопасности и процветания, пишет «Царьград».

«Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения со всеми государствами мира», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Путин в ответ на это заявление произнес всего четыре слова, которые стали пророческими для охваченного протестами Казахстана. Замечание президента РФ заключалось в том, что в прошлом некоторые политические деятели придерживались подобных взглядов на безопасность.

«Хусейн тоже так думал», — заметил российский лидер.

Стоит отметить, что протестные акции начались в Казахстане 2 января из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Волнения охватили восемь регионов страны и привели к отставке правительства.