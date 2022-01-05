Неизвестные напали на миротворцев ООН на юге Ливана

Бейрут, 5 января. Группа миротворцев ООН подверглась нападению неизвестных на юге Ливана близ границы с Израилем. По словам официального представителя миссии Кэндис Ардиэль, транспортные средства миротворцев были повреждены, а они сами ограблены.

Руководство Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) призвало власти республики провести «быстрое и тщательное расследование» случившегося, а также привлечь к ответственности всех виновных.

A @UN official requested on Wednesday an investigation by #Lebanese authorities after unknown perpetrators attacked @UNIFIL_ peacekeepers in the south, vandalized their vehicles and stole official items https://t.co/3OAlfjkANc — Arab News (@arabnews) January 5, 2022

По информации местных СМИ, инцидент произошел вечером 4 января в городе Бинт-Джбейль. Миротворцы снимали на фото жилые дома, что привлекло внимание местных жителей. В результате между сторонами завязалась драка.

Irish UN Forces vs Lebanese: Part 2



A dispute occurred between a number of locals and Irish soldiers working within the UNIFIL forces in one of the Bint Jbeil neighborhoods. pic.twitter.com/pgE81C4SsF — Lebanese News and Updates (@LebUpdate) January 5, 2022

Кэндис Ардиэль опровергла эту информацию, заявив, что подвергшиеся нападению представители миссии ООН не фотографировали жилые кварталы города и не находились на частной собственности. Она добавила, что миротворцы направлялись на встречу с военнослужащими ливанской армии, чтобы впоследствии провести патрулирование.

«ВСООНЛ осуждает нападения на мужчин и женщин, служащих на благо мира. Это нарушает нормы как ливанского, так и международного права», — заметила Ардиэль.

Подобные происшествия периодически происходят на юге Ливана с тех пор, как миротворческий контингент был направлен в этот регион после войны 2006 года между Израилем и группировкой «Хезболла». Последний подобный инцидент произошел в данном районе в конце 2020 года, тогда его осудило Министерство иностранных дел Ливана.