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Неизвестные напали на миротворцев ООН на юге Ливана

Весь мир
Неизвестные напали на миротворцев ООН на юге Ливана
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Бейрут, 5 января. Группа миротворцев ООН подверглась нападению неизвестных на юге Ливана близ границы с Израилем. По словам официального представителя миссии Кэндис Ардиэль, транспортные средства миротворцев были повреждены, а они сами ограблены.

Руководство Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) призвало власти республики провести «быстрое и тщательное расследование» случившегося, а также привлечь к ответственности всех виновных.

По информации местных СМИ, инцидент произошел вечером 4 января в городе Бинт-Джбейль. Миротворцы снимали на фото жилые дома, что привлекло внимание местных жителей. В результате между сторонами завязалась драка.

Кэндис Ардиэль опровергла эту информацию, заявив, что подвергшиеся нападению представители миссии ООН не фотографировали жилые кварталы города и не находились на частной собственности. Она добавила, что миротворцы направлялись на встречу с военнослужащими ливанской армии, чтобы впоследствии провести патрулирование.

«ВСООНЛ осуждает нападения на мужчин и женщин, служащих на благо мира. Это нарушает нормы как ливанского, так и международного права», — заметила Ардиэль.

Подобные происшествия периодически происходят на юге Ливана с тех пор, как миротворческий контингент был направлен в этот регион после войны 2006 года между Израилем и группировкой «Хезболла». Последний подобный инцидент произошел в данном районе в конце 2020 года, тогда его осудило Министерство иностранных дел Ливана.

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