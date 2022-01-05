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Мальчик с обложки альбома Nirvana не получил денег от участников группы и продюсеров
Шоу-бизнес
Мальчик с обложки альбома Nirvana не получил денег от участников группы и продюсеров
youtube.com  / 

Сиэтл, 5 января. Мальчик, который оказался в 1991 году на обложке культового альбома группы Nirvana, решил подать на музыкантов в суд, за то, что его сфотографировали в неглиже.

Иск заметно выросшего мальчика, которого зовут Спенсер Элден был отклонен судьей. Он не получит ничего.

Удивительно, как его образ — плывущий за долларовой бумажкой младенец оказался ему близок. Не зря говорят, что талантливые музыканты и художники всегда являются пророками.

Элден подал иск в прошлом году. Он предназначался целой группе лиц, среди которых — участники Nirvana, наследники Курта Кобейна, фотограф обложки, а также представители звукозаписывающих компаний и так далее. Элден заявил, что его снимок был сделан без его согласия, а его нагота — не что иное, как демонстрация жестокого обращения с детьми.

В декабре ушедшего года ответчики коллективно заявили, что парень потратил 30 лет, чтобы заработать на своей известности, но срок исковой давности давно истек, и это просто сейчас бессмысленно.

Но кто знает, возможно, вся эта эпопея подстроена и связана с переизданием альбома, о котором сообщалось ранее.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мальчик с обложки альбома Nirvana не получил денег от участников группы и продюсеров
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