Мальчик с обложки альбома Nirvana не получил денег от участников группы и продюсеров

Сиэтл, 5 января. Мальчик, который оказался в 1991 году на обложке культового альбома группы Nirvana, решил подать на музыкантов в суд, за то, что его сфотографировали в неглиже.

Иск заметно выросшего мальчика, которого зовут Спенсер Элден был отклонен судьей. Он не получит ничего.

Удивительно, как его образ — плывущий за долларовой бумажкой младенец оказался ему близок. Не зря говорят, что талантливые музыканты и художники всегда являются пророками.

Элден подал иск в прошлом году. Он предназначался целой группе лиц, среди которых — участники Nirvana, наследники Курта Кобейна, фотограф обложки, а также представители звукозаписывающих компаний и так далее. Элден заявил, что его снимок был сделан без его согласия, а его нагота — не что иное, как демонстрация жестокого обращения с детьми.