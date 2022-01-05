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Опорный полузащитник французского «Бордо» Отавио может перейти в ЦСКА

Спорт
Опорный полузащитник французского «Бордо» Отавио может перейти в ЦСКА
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Москва, 5 января. Столичный ЦСКА проявляет интерес к 27-летнему хавбеку французского «Бордо» Отавио.

Бразильский полузащитник «Бордо» Отавио, контракт которого с французским клубом действует до лета 2022 года, близок к переходу в ЦСКА. Журналисты издания «Чемпионат» сообщили, что в ближайшее время «армейцы» сделают предложение хавбеку.

Отавио выступает за «Бордо» с 2017 года. В нынешнем сезоне опорный полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.

ЦСКА завершил первую часть сезона РПЛ на четвертом месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу столичный клуб набрал 30 очков и на восемь баллов отстает от лидирующего «Зенита».

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах французского игрока заинтересован «Трабзонспор».

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