Жилые дома близ резиденции президента Казахстана в Алма-Ате остались без электричества

Алма-Ата, 5 января. Жители ряда домов, расположенных вблизи резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, остались без электричества. Об этом сообщает телеканал CNN.

Протесты в Казахстане вызваны повышением цен на сжиженный газ. С наступлением января цены были повышены с 60 тенге до 120 тенге за литр. Отмечается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алма-Ате, а также в Мангистауской области. Он будет действовать до 19 января. Кроме того, глава республики отправил правительство в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Алихан Смаилов.