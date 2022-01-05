Политолог Сосновский предсказал интеграцию в Союзное государство с РФ еще нескольких стран

Москва, 5 января. Союзное государство пугает коллективный запада не только из-за Белоруссии, но и из-за некоторых других стран, которые могут со временем влиться в это объединение.

Не зря представители Госдепа еще не так давно громко настаивали на том, что руководство России мечтает о возрождении в том или ином виде Советского Союза. На западе видят в этом Союзном государстве не только Белоруссию, но и Украину с Приднестровьем, а то и с Молдавией. Именно поэтому Вашингтон и Брюссель вложили немалые силы и средства в организацию аналога майдана в Белоруссии. Минск не должен стать положительным примером для других.

Таким мнением с журналистами канала «Sputnik на русском» поделился немецкий политолог Александр Сосновский, подчеркнув, что высоко оценивает скорость и эффективность интеграционных процессов, формирующих будущие очертания Союзного государства. Эксперт выразил уверенность в том, что если не в этом году, то в 2023-м или максимум в 2024-м объединение завершится созданием мощной структуры, так пугающей Запад. Сосновский предположил, что формирование Союзного государства на этом не закончится, так как в него в итоге вольются другие страны или же республики Донбасса.

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«Уверен, что через пару лет интеграция будет завершена. Также уверен, что Союзное государство не ограничится объединением России и Белоруссии. Некоторые государства, которые находятся южнее, рано или поздно изменят свои взгляды. Речь идет по большей части об Украине. Вряд ли нынешний русофобский режим долго продержится. Он уже дышит на ладан. К власти на Украине должны прийти здравомыслящие люди, которые увидят шанс на спасение страны только в присоединении к Союзному государству. В крайнем случае в эту структуру должны влиться республики Донбасса. Я давно говорил, что этот вопрос надо решать. Замороженные конфликты может быть и нужны для достижения каких-то целей, но уж точно не для России или жителей ЛДНР. Не стоит сбрасывать со счетов и Приднестровье, а то и всю Молдавию. Цепная реакция может оправдать страхи Запада и привести хотя бы к частичному возрождению СССР», — расписал будущее Союзного государства политолог.

Сосновский напомнил, что конфликт на юго-востоке Украины длится уже в разы дольше, чем Великая отечественная война. Если не получается решить эту проблему политическим путем, нужны хирургические методы, и самый аккуратный и эффективный на данный момент — это присоединение ЛДНР к Союзному государству.

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