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Комик Каграманов признался, что российские звезды ненавидят Давида Манукяна

  /   Обновлено: 05 января 2022 17:37
Шоу-бизнес
Комик Каграманов признался, что российские звезды ненавидят Давида Манукяна
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Москва, 5 января. Комик Роман Каграманов высказался об отношении к блогеру Давиду Манукяну. Артист признался, что российские знаменитости с недоверием относятся новому ведущему шоу «Дом-2».

Роман Каграманов обсудил российский шоу-бизнес в проекте «ДаДа — НетНет». Артист признался, что с самого начала считал роман Ольги Бузовой с Давидом Манукяном неискренним. По мнению звезды, пара могла быть заранее спланированным проектом. Кроме того, несмотря на популярность, Дава не может рассчитывать на поддержку со стороны селебрити. Об этом Каграманов рассказал в беседе с ведущей.

«Даву ненавидит весь шоу-бизнес, кроме Киркорова», — признался артист.

Каграманов отметил, что его особенно смущает творчество Манукяна. Рэпер регулярно делится с поклонниками роликами, в которых занимается благотворительностью, и распространяет их с помощью таргетированной рекламы. Комик также помогает людям, но подчеркивает: он делает это анонимно.

Звезды шоу Comedy Club продемонстрировали свое отношение к Манукяну в одном из эпизодов. Артист назвал шутки в свой адрес хамством и ушел из студии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Комик Каграманов признался, что российские звезды ненавидят Давида Манукяна
киркоров манукян каграманов
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