Роскосмос планирует провести первый запуск пилотируемого корабля на «Ангаре» в 2025 году

Москва, 5 января. Первый запуск пилотируемого космического корабля с членами экипажа на ракете-носителе «Ангара» может пройти в конце 2025 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Согласно распространенному в среду, 5 января, заявлению, полет модернизированной ракеты с пилотируемым кораблем и экипажем является более отдаленной перспективой.

«Госкорпорация определяет конкретные сроки, но ориентировочно можно сказать о конце 2025 года», — говорится в сообщении.

При этом в Роскосмосе уточнили, что в настоящий момент идет разработка рабочей конструкторской документации на модернизированную ракету-носитель «Ангара-А5М». В корпорации отметили, что завершение этого этапа планируется в текущем году, после чего начнется изготовление опытных образцов и стендовых изделий аппарата.

Ранее Роскосмос анонсировал запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21». Сообщается, что на борту корабля к МКС отправятся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.