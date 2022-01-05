Зрители назвали последний сезон «Сватов» худшим

Москва, 5 января. Пользователи Сети раскритиковали седьмой сезон комедийного телесериала «Сваты».

Премьера заключительных эпизодов состоялась в конце декабря. Последняя серия вышла накануне Нового года, после чего зрители начали активно писать свое мнение о просмотренном сезоне, выход которого они ждали восемь лет.

Далеко не все фанаты остались довольны новыми выпусками. Поклонники признаются, что разочаровались не только в сюжете, но и в реализации проекта.

«По реализации это худший сезон. Концовка не вызвала почти никаких эмоций»; «Весь сценарий — не пойми чего. Лучше бы вы не снимали. Я так расстроилась»; «Этот сезон явно был лишним. Лучше бы его не снимали»; «Я разочарован», — признаются пользователи Сети.

Фанаты отметили небольшое количество серий в сезоне. Они сочли итоговый результат неуважением со стороны продюсеров к поклонникам, которые с нетерпением ждали любимых героев на экране.

Ранее актер Сергей Жигунов поделился впечатлениями от просмотра «Сватов». Он объяснил, почему эмоционально реагирует на премьеру украинского ситкома в России.