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Зрители назвали последний сезон «Сватов» худшим

  /   Обновлено: 05 января 2022 17:34
Общество
Зрители назвали последний сезон «Сватов» худшим
Кадр из сериала «Сваты»

Москва, 5 января. Пользователи Сети раскритиковали седьмой сезон комедийного телесериала «Сваты».

Премьера заключительных эпизодов состоялась в конце декабря. Последняя серия вышла накануне Нового года, после чего зрители начали активно писать свое мнение о просмотренном сезоне, выход которого они ждали восемь лет.

Далеко не все фанаты остались довольны новыми выпусками. Поклонники признаются, что разочаровались не только в сюжете, но и в реализации проекта.

«По реализации это худший сезон. Концовка не вызвала почти никаких эмоций»;

«Весь сценарий — не пойми чего. Лучше бы вы не снимали. Я так расстроилась»;

«Этот сезон явно был лишним. Лучше бы его не снимали»;

«Я разочарован», — признаются пользователи Сети.

Фанаты отметили небольшое количество серий в сезоне. Они сочли итоговый результат неуважением со стороны продюсеров к поклонникам, которые с нетерпением ждали любимых героев на экране.

Ранее актер Сергей Жигунов поделился впечатлениями от просмотра «Сватов». Он объяснил, почему эмоционально реагирует на премьеру украинского ситкома в России.

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