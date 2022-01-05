Стоимость нефти Brent превысила 81 доллар за баррель

Москва, 5 января. Цена фьючерса североморской марки нефти Brent с поставкой в марте 2022 года выросла на 1,31% и достигла 81,05 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Последний раз стоимость Brent превышала 81 доллар за баррель 26 ноября 2021 года. По состоянию на 17:00 по московскому времени котировки ускорили рост до 81,14 доллара за баррель, прибавив 1,43%.

Среднегодовая цена экспортной российской нефти марки Urals в 2021 году вернулась к допандемийному показателю в 69 долларов за баррель. В 2020 году бочка стоила 41,73 доллара, что стало самым минимальным показателем впервые с 2004 года.

Члены ОПЕК+ ранее объявили, что не намерены отступать от плана по нефтедобыче в феврале. Альянс в рамках договоренностей готов нарастить добычу в следующем месяце на 400 тысяч баррелей в сутки.

При этом эксперты мониторингового комитета допустили, что уже после первого квартала на рынке черного золота может образоваться профицит. Базовый прогноз этого показателя в 2022 году составит 1,4 млн баррелей в сутки, пишет «ФедералПресс».