Актер Денис Матросов призвал поклонников помолиться за его умершую мать

Москва, 5 января. Актер Денис Матросов сообщил о смерти матери Галины. Прощание с покойной родственницей состоялось в Москве.
Мать Дениса Матросова скончалась в возрасте 82 лет. Звезда сериала «Кармелита» поделился переживаниями в Instagram. Артист опубликовал пост, где обратился к поклонникам с просьбой помолиться за его мать.
«Мама. 03.01.2022. Помолитесь о душе новоприставленной Галины!» — заявил артист.
Матросов также сообщил о похоронах матери. Церемония прощания состоялась Храме святого Уара в Московской области. Поклонники поспешили принести свои соболезнования артисту в комментариях.
Солист группы Little Big Илья Прусикин ранее признался, что похоронил отца после 15-летней ссоры. Артист не успел помириться с ним до его смерти.