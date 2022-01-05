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Актер Денис Матросов призвал поклонников помолиться за его умершую мать

Общество
Актер Денис Матросов призвал поклонников помолиться за его умершую мать
Кадр из сериала «Слепой поворот»

Москва, 5 января. Актер Денис Матросов сообщил о смерти матери Галины. Прощание с покойной родственницей состоялось в Москве.

Мать Дениса Матросова скончалась в возрасте 82 лет. Звезда сериала «Кармелита» поделился переживаниями в Instagram. Артист опубликовал пост, где обратился к поклонникам с просьбой помолиться за его мать.

«Мама. 03.01.2022. Помолитесь о душе новоприставленной Галины!» — заявил артист.

Матросов также сообщил о похоронах матери. Церемония прощания состоялась Храме святого Уара в Московской области. Поклонники поспешили принести свои соболезнования артисту в комментариях.

Солист группы Little Big Илья Прусикин ранее признался, что похоронил отца после 15-летней ссоры. Артист не успел помириться с ним до его смерти.

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похороны смерть матросов
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