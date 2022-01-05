Заключенные тюрьмы в Гаити погибли при попытке к бегству

Порт-о-Пренс, 5 января. Десять заключенных и один полицейский были убиты при попытке побега из тюрьмы в Гаити. Об этом сообщают власти страны.

«Общее количество погибших достигло 11 человек, один из которых был агентом сил безопасности», — сообщил представитель полиции Гэри Дезрузье.

Инцидент произошел в южном столичном районе Круа-де-Буке.

A New Year's Eve jailbreak attempt at a prison in #Haiti left eleven inmates dead, along with one correctional officer. pic.twitter.com/qaTW5ptmxH — VIC (@viconsortium) January 4, 2022

Еще трое сотрудников правоохранительных органов получили серьезные ранения и будут перевезены на Кубу для получения медицинской помощи.

Столкновения начались 31 декабря, когда группа заключенных с огнестрельным оружием попыталась сбежать из второй по величине тюрьмы страны. Преступники взяли в заложники трех агентов полиции и одну медсестру.

Продвигаясь к выходу из пенитенциарного учреждения, заключенные изъяли три единицы оружия, в том числе винтовку, хранившуюся в центральном офисе.

В результате вооруженного столкновения с полицейским подкреплением заключенных удалось остановить. Силы безопасности конфисковали все единицы оружия, захваченные преступниками.

В феврале 2021 года более 400 осужденных сбежали из этой же тюрьмы. В ходе инцидента погибли 25 человек, в том числе директор учреждения.