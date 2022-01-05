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Заключенные тюрьмы в Гаити погибли при попытке к бегству

Весь мир
Заключенные тюрьмы в Гаити погибли при попытке к бегству
stocksnap.io  / 

Порт-о-Пренс, 5 января. Десять заключенных и один полицейский были убиты при попытке побега из тюрьмы в Гаити. Об этом сообщают власти страны.

«Общее количество погибших достигло 11 человек, один из которых был агентом сил безопасности», — сообщил представитель полиции Гэри Дезрузье.

Инцидент произошел в южном столичном районе Круа-де-Буке.

Еще трое сотрудников правоохранительных органов получили серьезные ранения и будут перевезены на Кубу для получения медицинской помощи.

Столкновения начались 31 декабря, когда группа заключенных с огнестрельным оружием попыталась сбежать из второй по величине тюрьмы страны. Преступники взяли в заложники трех агентов полиции и одну медсестру.

Продвигаясь к выходу из пенитенциарного учреждения, заключенные изъяли три единицы оружия, в том числе винтовку, хранившуюся в центральном офисе.

В результате вооруженного столкновения с полицейским подкреплением заключенных удалось остановить. Силы безопасности конфисковали все единицы оружия, захваченные преступниками.

В феврале 2021 года более 400 осужденных сбежали из этой же тюрьмы. В ходе инцидента погибли 25 человек, в том числе директор учреждения.

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гаити побег из тюрьмы
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