Заключенные тюрьмы в Гаити погибли при попытке к бегству

Порт-о-Пренс, 5 января. Десять заключенных и один полицейский были убиты при попытке побега из тюрьмы в Гаити. Об этом сообщают власти страны.

Инцидент произошел в южном столичном районе Круа-де-Буке.

A New Year's Eve jailbreak attempt at a prison in #Haiti left eleven inmates dead, along with one correctional officer. pic.twitter.com/qaTW5ptmxH